Командир ВСУ признал, что в его бригаде есть наемники из Колумбии
Командир ВСУ Авагян признал, что в его бригаде есть наемники из Колумбии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области - по его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 колумбийцев, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"В составе 47-й отдельной механизированной бригады, которая ведет активные боевые действия на территории Курской области, действует отдельная штурмовая рота, сформированная из добровольцев из Колумбии", - приводит издание слова Авагяна.
По словам украинского военного, в апреле должны прибыть еще 200 колумбийцев, поэтому он ищет спонсоров для оплаты их перелета. Он отметил, что наемники, воюющие в составе роты, преимущественно молодые люди, лишь двое из них достигли 40 лет.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.