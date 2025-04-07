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Командир ВСУ признал, что в его бригаде есть наемники из Колумбии - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 07.04.2025 (обновлено: 10:34 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/svo-2009740707.html
Командир ВСУ признал, что в его бригаде есть наемники из Колумбии
Командир ВСУ признал, что в его бригаде есть наемники из Колумбии - РИА Новости, 07.04.2025
Командир ВСУ признал, что в его бригаде есть наемники из Колумбии
Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области - по его... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:01:00+03:00
2025-04-07T10:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области - по его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 колумбийцев, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "В составе 47-й отдельной механизированной бригады, которая ведет активные боевые действия на территории Курской области, действует отдельная штурмовая рота, сформированная из добровольцев из Колумбии", - приводит издание слова Авагяна. По словам украинского военного, в апреле должны прибыть еще 200 колумбийцев, поэтому он ищет спонсоров для оплаты их перелета. Он отметил, что наемники, воюющие в составе роты, преимущественно молодые люди, лишь двое из них достигли 40 лет. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.
https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html
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в мире, украина, богота, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Богота, Афганистан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командир ВСУ признал, что в его бригаде есть наемники из Колумбии

Командир ВСУ Авагян признал, что в его бригаде есть наемники из Колумбии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области - по его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 колумбийцев, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"В составе 47-й отдельной механизированной бригады, которая ведет активные боевые действия на территории Курской области, действует отдельная штурмовая рота, сформированная из добровольцев из Колумбии", - приводит издание слова Авагяна.
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По словам украинского военного, в апреле должны прибыть еще 200 колумбийцев, поэтому он ищет спонсоров для оплаты их перелета. Он отметил, что наемники, воюющие в составе роты, преимущественно молодые люди, лишь двое из них достигли 40 лет.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.
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