https://ria.ru/20250407/sun-2009722101.html
СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346
СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346 - РИА Новости, 07.04.2025
СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346
Британские власти хотят заменить состоящие на вооружении Королевских ВВС устаревшие самолеты Hawk на итальянские M-346, которые первоначально разрабатывались... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T02:36:00+03:00
2025-04-07T02:36:00+03:00
2025-04-07T02:36:00+03:00
в мире
россия
украина
sun
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101686/29/1016862914_0:378:3627:2418_1920x0_80_0_0_ac5ba93fb8468fbd73929429ef35d338.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Британские власти хотят заменить состоящие на вооружении Королевских ВВС устаревшие самолеты Hawk на итальянские M-346, которые первоначально разрабатывались совместно с Россией, сообщает газета Sun. Как пишет издание, британские Hawk T1 должны быть сняты с эксплуатации к 2030 году, а у более новой модели Hawk T2 наблюдаются проблемы с двигателями. При этом завод в Йоркшире, где производили BAE Hawks, закрылся в 2020 году, а альтернатива пока не появилась. "Правительство подтвердило, что рассматривает возможность приобретения самолета Aermacchi M-346 стоимостью 19 миллионов фунтов стерлингов - совместной разработки России и Италии", - говорится в материале издания. Британский парламентарий Алек Шелбрук заявил, что такой шаг был бы возмутительным. "Для страны, которая решительно стоит на стороне Украины, это совершенно неправильный сигнал. Это оскорбление для тысяч погибших", - приводит издание его слова.
https://ria.ru/20250330/f-35-2008287352.html
https://ria.ru/20250307/britanija-2003562511.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101686/29/1016862914_403:0:3627:2418_1920x0_80_0_0_cf26ec603e90115349d28359766bd54e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, sun, технологии
В мире, Россия, Украина, Sun, Технологии
СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346
Sun: Британия хочет заменить устаревшие самолеты Hawk на итальянские M-346