https://ria.ru/20250407/sun-2009722101.html

СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346

СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346 - РИА Новости, 07.04.2025

СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346

Британские власти хотят заменить состоящие на вооружении Королевских ВВС устаревшие самолеты Hawk на итальянские M-346, которые первоначально разрабатывались... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T02:36:00+03:00

2025-04-07T02:36:00+03:00

2025-04-07T02:36:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Британские власти хотят заменить состоящие на вооружении Королевских ВВС устаревшие самолеты Hawk на итальянские M-346, которые первоначально разрабатывались совместно с Россией, сообщает газета Sun. Как пишет издание, британские Hawk T1 должны быть сняты с эксплуатации к 2030 году, а у более новой модели Hawk T2 наблюдаются проблемы с двигателями. При этом завод в Йоркшире, где производили BAE Hawks, закрылся в 2020 году, а альтернатива пока не появилась. "Правительство подтвердило, что рассматривает возможность приобретения самолета Aermacchi M-346 стоимостью 19 миллионов фунтов стерлингов - совместной разработки России и Италии", - говорится в материале издания. Британский парламентарий Алек Шелбрук заявил, что такой шаг был бы возмутительным. "Для страны, которая решительно стоит на стороне Украины, это совершенно неправильный сигнал. Это оскорбление для тысяч погибших", - приводит издание его слова.

https://ria.ru/20250330/f-35-2008287352.html

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