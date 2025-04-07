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СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346 - РИА Новости, 07.04.2025
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02:36 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/sun-2009722101.html
СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346
СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346 - РИА Новости, 07.04.2025
СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346
Британские власти хотят заменить состоящие на вооружении Королевских ВВС устаревшие самолеты Hawk на итальянские M-346, которые первоначально разрабатывались... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T02:36:00+03:00
2025-04-07T02:36:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Британские власти хотят заменить состоящие на вооружении Королевских ВВС устаревшие самолеты Hawk на итальянские M-346, которые первоначально разрабатывались совместно с Россией, сообщает газета Sun. Как пишет издание, британские Hawk T1 должны быть сняты с эксплуатации к 2030 году, а у более новой модели Hawk T2 наблюдаются проблемы с двигателями. При этом завод в Йоркшире, где производили BAE Hawks, закрылся в 2020 году, а альтернатива пока не появилась. "Правительство подтвердило, что рассматривает возможность приобретения самолета Aermacchi M-346 стоимостью 19 миллионов фунтов стерлингов - совместной разработки России и Италии", - говорится в материале издания. Британский парламентарий Алек Шелбрук заявил, что такой шаг был бы возмутительным. "Для страны, которая решительно стоит на стороне Украины, это совершенно неправильный сигнал. Это оскорбление для тысяч погибших", - приводит издание его слова.
https://ria.ru/20250330/f-35-2008287352.html
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в мире, россия, украина, sun, технологии
В мире, Россия, Украина, Sun, Технологии
СМИ: Британия хочет заменить устаревшие Hawk на итальянские M-346

Sun: Британия хочет заменить устаревшие самолеты Hawk на итальянские M-346

© AP Photo / Sang TanУчебно-тренировочный самолёт Alenia Aermacchi M346
Учебно-тренировочный самолёт Alenia Aermacchi M346 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Sang Tan
Учебно-тренировочный самолёт Alenia Aermacchi M346. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Британские власти хотят заменить состоящие на вооружении Королевских ВВС устаревшие самолеты Hawk на итальянские M-346, которые первоначально разрабатывались совместно с Россией, сообщает газета Sun.
Как пишет издание, британские Hawk T1 должны быть сняты с эксплуатации к 2030 году, а у более новой модели Hawk T2 наблюдаются проблемы с двигателями. При этом завод в Йоркшире, где производили BAE Hawks, закрылся в 2020 году, а альтернатива пока не появилась.
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"Правительство подтвердило, что рассматривает возможность приобретения самолета Aermacchi M-346 стоимостью 19 миллионов фунтов стерлингов - совместной разработки России и Италии", - говорится в материале издания.
Британский парламентарий Алек Шелбрук заявил, что такой шаг был бы возмутительным.
"Для страны, которая решительно стоит на стороне Украины, это совершенно неправильный сигнал. Это оскорбление для тысяч погибших", - приводит издание его слова.
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