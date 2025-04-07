https://ria.ru/20250407/sud-2009879017.html

Суд в Москве заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова*

Суд в Москве заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова* - РИА Новости, 07.04.2025

Суд в Москве заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова*

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:15:00+03:00

2025-04-07T18:15:00+03:00

2025-04-07T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Верзилова* Петра Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, на срок 2 месяца... с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно назначил Верзилову* 8 лет и 4 месяца колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Дополнительно ему запретили администрировать интернет-ресурсы 3 года 10 месяцев после освобождения.Уголовное дело рассматривалось во второй раз: Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (8 лет 6 месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Фабула не изменилась: ему вменили "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" из-за его постов о Буче.Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев на заседании апелляционной инстанции заявлял суду, что его подзащитный являлся "непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело". Также защитник настаивал на том, что политический мотив, как квалифицирующее обстоятельство, не доказан.Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, издатель онлайн-издания "Медиазона"**.Росфинмониторинг в декабре 2024 года внес его в перечень террористов и экстремистов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России** Признано иноагентом

https://ria.ru/20250130/tolokonnikova-1996455593.html

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