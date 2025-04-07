https://ria.ru/20250407/sud-2009725707.html

Кассационный суд в Приморье снизил срок американцу Блэку

Кассационный суд в Приморье снизил срок американцу Блэку - РИА Новости, 07.04.2025

Кассационный суд в Приморье снизил срок американцу Блэку

Девятый кассационный суд частично удовлетворил кассационную жалобу на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке за кражу и... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T04:28:00+03:00

2025-04-07T04:28:00+03:00

2025-04-07T04:34:00+03:00

происшествия

владивосток

южная корея

россия

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Девятый кассационный суд частично удовлетворил кассационную жалобу на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке за кражу и угрозу убийством, снизив срок наказания до трех лет двух месяцев колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В июне 2024 года Блэка приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. В августе Приморский краевой суд утвердил приговор. В середине марта стало известно, что защита американца подала кассационную жалобу, попросив оправдать его по статье об угрозе убийством и снизить наказание по статье о краже. В понедельник жалобу на приговор Первомайского районного суда Владивостока рассмотрел Девятый кассационный суд общей юрисдикции. Блэк участвовал в процессе посредством видео-конференц связи."Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту "в" части 2 статьи 158 до 3 лет 2 месяцев лишения свободы... Окончательно назначить Блэку три года два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — зачитала решение судья Галина Познер. Блэк, в апреле прошлого года приехал во Владивосток к подруге, с которой познакомился в Южной Корее. В ходе ссоры, по данным прокуратуры, он "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20250402/krasnojarsk-2008809595.html

https://ria.ru/20250404/vremena-2009321828.html

владивосток

южная корея

россия

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происшествия, владивосток, южная корея, россия, приморский краевой суд