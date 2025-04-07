https://ria.ru/20250407/sud-2009718073.html

Суд начнет слушать по существу дело блогера Портнягина 7 апреля

Суд начнет слушать по существу дело блогера Портнягина 7 апреля - РИА Новости, 07.04.2025

Суд начнет слушать по существу дело блогера Портнягина 7 апреля

Мещанский суд Москвы в понедельник приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о легализации денег, полученных преступных путем в отношении... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T00:46:00+03:00

2025-04-07T00:46:00+03:00

2025-04-07T00:46:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о легализации денег, полученных преступных путем в отношении блогера-предпринимателя Дмитрия Портнягина, его супруги и их партнёра, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 7 апреля в 11.00. Фигурантами уголовного дела проходят Дмитрий Портнягин, его супруга Екатерина и их партнер Алексей Николаев. Все трое обвиняются в легализации денежных средств, полученных преступным путем ( пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). По версии СК РФ, с деньгами, полученными преступным путем, супруги Портнягины совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Ранее им вменялась неуплата налогов на сумму более 124 миллионов рублей, однако обвинения были сняты. Как рассказывал РИА Новости адвокат Портнягина Евгений Грицков, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя восьми месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. Кроме того, Екатерине Портнягиной вменяется дача взятки. По версии следствия, она через посредников передала взятку в 300 тысяч рублей заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы, чтобы те не сносили самострой на улице Образцова. Как пояснила РИА Новости ее адвокат Анастасия Селиванова, такой способ решения проблемы ей предложила бывшая гендиректор банного комплекса Siberia, расположенного по этому адресу. Как сообщала подмосковная прокуратура, дело против чиновника выделено в отдельное производство, в настоящее время он находится в международном розыске. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".

https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009251314.html

https://ria.ru/20250211/portnyagin-1998516964.html

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