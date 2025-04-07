https://ria.ru/20250407/strogino-2009734646.html

От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов

От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов - РИА Новости, 07.04.2025

От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов

"Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от метро "Строгино" до метро "Молодежная", сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:05:00+03:00

2025-04-07T08:05:00+03:00

2025-04-07T09:14:00+03:00

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мосгортранс

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от метро "Строгино" до метро "Молодежная", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута КМ от метро "Строгино" до метро "Молодежная" с остановками у станций метро по пути: "Строгино", "Крылатское", "Молодежная", - говорится в сообщении.Отмечается, что также можно пользоваться МЦД-2, Таганско-Краснопресненской линией метро и другими маршрутами наземного транспорта.

https://ria.ru/20250403/metro-2009167018.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мосгортранс, москва