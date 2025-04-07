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От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов - РИА Новости, 07.04.2025
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08:05 07.04.2025 (обновлено: 09:14 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/strogino-2009734646.html
От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов
От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов - РИА Новости, 07.04.2025
От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов
"Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от метро "Строгино" до метро "Молодежная", сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:05:00+03:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
мосгортранс
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от метро "Строгино" до метро "Молодежная", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута КМ от метро "Строгино" до метро "Молодежная" с остановками у станций метро по пути: "Строгино", "Крылатское", "Молодежная", - говорится в сообщении.Отмечается, что также можно пользоваться МЦД-2, Таганско-Краснопресненской линией метро и другими маршрутами наземного транспорта.
https://ria.ru/20250403/metro-2009167018.html
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мосгортранс, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосгортранс, Москва
От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов

На компенсационный маршрут от "Строгино" до "Молодежной" направили 30 автобусов

© Фото : Дептранс МосквыК юбилею Великой Победы в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов
К юбилею Великой Победы в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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К юбилею Великой Победы в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от метро "Строгино" до метро "Молодежная", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута КМ от метро "Строгино" до метро "Молодежная" с остановками у станций метро по пути: "Строгино", "Крылатское", "Молодежная", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также можно пользоваться МЦД-2, Таганско-Краснопресненской линией метро и другими маршрутами наземного транспорта.
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