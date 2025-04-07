https://ria.ru/20250407/strogino-2009734646.html
От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов
От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов - РИА Новости, 07.04.2025
От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов
"Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от метро "Строгино" до метро "Молодежная", сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:05:00+03:00
2025-04-07T08:05:00+03:00
2025-04-07T09:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосгортранс
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009741127_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c309d735fa1bab50c7ce0cb1be6aa69.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от метро "Строгино" до метро "Молодежная", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Мосгортранс" выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута КМ от метро "Строгино" до метро "Молодежная" с остановками у станций метро по пути: "Строгино", "Крылатское", "Молодежная", - говорится в сообщении.Отмечается, что также можно пользоваться МЦД-2, Таганско-Краснопресненской линией метро и другими маршрутами наземного транспорта.
https://ria.ru/20250403/metro-2009167018.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009741127_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5de53b0bc672ea254d08d8474a393ee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгортранс, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосгортранс, Москва
От "Строгино" до "Молодежной" запустили компенсационный маршрут автобусов
На компенсационный маршрут от "Строгино" до "Молодежной" направили 30 автобусов