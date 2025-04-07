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Около станции метро в Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 07.04.2025
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23:21 07.04.2025 (обновлено: 23:43 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/stambul-2009918462.html
Около станции метро в Стамбуле прогремел взрыв
Около станции метро в Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 07.04.2025
Около станции метро в Стамбуле прогремел взрыв
Громкий хлопок прогремел в ночь на вторник у станции метро Енибосна на западе Стамбула, следом начался пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2025
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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Громкий хлопок прогремел в ночь на вторник у станции метро Енибосна на западе Стамбула, следом начался пожар, передает корреспондент РИА Новости. Громкий хлопок с яркой вспышкой прогремел около 23.03 по местному времени (совпадает с мск) по неизвестной причине. После этого в соседних домах отключилось электричество, в некоторых включились генераторы. За хлопком последовал пожар, который не повлиял на работу надземной станции метро линии M1.Прибывшие по вызову пожарные потушили огонь к 23.25.
https://ria.ru/20241023/terakt-1979597603.html
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
Около станции метро в Стамбуле прогремел взрыв

У станции метро Енибосна в Стамбуле прогремел громкий взрыв, начался пожар

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Громкий хлопок прогремел в ночь на вторник у станции метро Енибосна на западе Стамбула, следом начался пожар, передает корреспондент РИА Новости.
Громкий хлопок с яркой вспышкой прогремел около 23.03 по местному времени (совпадает с мск) по неизвестной причине. После этого в соседних домах отключилось электричество, в некоторых включились генераторы.
За хлопком последовал пожар, который не повлиял на работу надземной станции метро линии M1.
Прибывшие по вызову пожарные потушили огонь к 23.25.
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