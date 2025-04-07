https://ria.ru/20250407/stambul-2009918462.html

Около станции метро в Стамбуле прогремел взрыв

Около станции метро в Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 07.04.2025

Около станции метро в Стамбуле прогремел взрыв

Громкий хлопок прогремел в ночь на вторник у станции метро Енибосна на западе Стамбула, следом начался пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:21:00+03:00

2025-04-07T23:21:00+03:00

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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Громкий хлопок прогремел в ночь на вторник у станции метро Енибосна на западе Стамбула, следом начался пожар, передает корреспондент РИА Новости. Громкий хлопок с яркой вспышкой прогремел около 23.03 по местному времени (совпадает с мск) по неизвестной причине. После этого в соседних домах отключилось электричество, в некоторых включились генераторы. За хлопком последовал пожар, который не повлиял на работу надземной станции метро линии M1.Прибывшие по вызову пожарные потушили огонь к 23.25.

https://ria.ru/20241023/terakt-1979597603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция