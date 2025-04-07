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Глава Минфина США допустил снижение пошлин на импортные товары

Глава Минфина США допустил снижение пошлин на импортные товары - РИА Новости, 08.04.2025

Глава Минфина США допустил снижение пошлин на импортные товары

США ввели максимальный уровень пошлин на импортные товары, но власти надеются снизить его путем переговоров с партнерами, заявил глава американского Минфина... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-07T23:45:00+03:00

2025-04-07T23:45:00+03:00

2025-04-08T00:43:00+03:00

сша

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

министерство финансов сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США ввели максимальный уровень пошлин на импортные товары, но власти надеются снизить его путем переговоров с партнерами, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News."Мы находимся на максимальном уровне пошлин. Я надеюсь, что в результате хороших переговоров мы сможем добиться снижения", — сообщил он.Бессент добавил, что перспектива снижения пошлин будет зависеть от других стран. Он также заявил, что заинтересованность в переговорах по тарифам высказали уже почти 70 стран."Так что апрель, май, может быть, и июнь будут напряженным", — заключил глава Минфина.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят такие меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.США ранее уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009906085.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009880865.html

https://ria.ru/20250407/minfin-2009920663.html

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сша, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, министерство финансов сша, в мире