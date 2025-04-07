https://ria.ru/20250407/ssha-2009918090.html

США продлили разрешение организациям платить налоги в России

США продлили разрешение организациям платить налоги в России - РИА Новости, 07.04.2025

США продлили разрешение организациям платить налоги в России

США продлили разрешение американским физлицам и организациям платить налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 июля, следует из лицензии... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:16:00+03:00

2025-04-07T23:16:00+03:00

2025-04-07T23:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. США продлили разрешение американским физлицам и организациям платить налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 июля, следует из лицензии Минфина страны."Граждане США или организации, находящиеся в собственности или под контролем граждан США напрямую или косвенно, имеют право платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения <…> до 12:01 по восточному летнему времени (7:01 мск) 9 июля 2025 года", — указано в документе.Отмечается, что речь идет о платежах с участием российского Центрального банка, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов.Разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024.

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сша, россия, центральный банк рф (цб рф), в мире