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США продлили разрешение организациям платить налоги в России
США продлили разрешение организациям платить налоги в России - РИА Новости, 07.04.2025
США продлили разрешение организациям платить налоги в России
США продлили разрешение американским физлицам и организациям платить налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 июля, следует из лицензии... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:16:00+03:00
2025-04-07T23:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. США продлили разрешение американским физлицам и организациям платить налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 июля, следует из лицензии Минфина страны."Граждане США или организации, находящиеся в собственности или под контролем граждан США напрямую или косвенно, имеют право платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения <…> до 12:01 по восточному летнему времени (7:01 мск) 9 июля 2025 года", — указано в документе.Отмечается, что речь идет о платежах с участием российского Центрального банка, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов.Разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024.
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сша, россия, центральный банк рф (цб рф), в мире
США, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
США продлили разрешение организациям платить налоги в России
США продлили до 9 июля разрешение организациям платить налоги и сборы в России