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Киберкомандованию США сократили финансирование - РИА Новости, 07.04.2025
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20:59 07.04.2025 (обновлено: 21:11 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/ssha-2009906657.html
Киберкомандованию США сократили финансирование
Киберкомандованию США сократили финансирование - РИА Новости, 07.04.2025
Киберкомандованию США сократили финансирование
Киберкомандованию США приказали ограничить сделки с частными подрядчиками и приостановить набор персонала, это может сказаться на его деятельности в отношении... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:59:00+03:00
2025-04-07T21:11:00+03:00
россия
сша
пит хегсет
дмитрий песков
агентство национальной безопасности сша
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киберкомандованию США приказали ограничить сделки с частными подрядчиками и приостановить набор персонала, это может сказаться на его деятельности в отношении РФ, сообщает издание inews со ссылкой на источники. Ранее газета Washington Post сообщала, что глава киберкомандования и агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Тимоти Хо уволен со своих постов. "Подразделение... лишилось части финансирования... Киберкомандованию США... приказали сократить сделки с партнерами из частного сектора и заморозить набор персонала", - говорится в сообщении газеты. По мнению источников из разведсообщества, сокращение финансирования будет иметь "сковывающее воздействие на всю работу, связанную с Россией", и скажется на совместных операциях в том числе с Британией. По словам источника из киберкомандования, потеря части средств уже нанесла урон потенциалу ведомства и затронула работу с международными партнерами. Ранее издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Агентство Блумберг позднее сообщало, что Хегсет не отдавал такой приказ. Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам и хакерской деятельности, называли их голословными и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
https://ria.ru/20250304/pentagon-2002888350.html
https://ria.ru/20250303/glava-2002743714.html
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россия, сша, пит хегсет, дмитрий песков, агентство национальной безопасности сша, министерство обороны сша
Россия, США, Пит Хегсет, Дмитрий Песков, Агентство национальной безопасности США, Министерство обороны США
Киберкомандованию США сократили финансирование

inews: киберкомандованию США приказали ограничить сделки с частными подрядчиками

© Фото : The Pentagon Official Web SiteПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : The Pentagon Official Web Site
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киберкомандованию США приказали ограничить сделки с частными подрядчиками и приостановить набор персонала, это может сказаться на его деятельности в отношении РФ, сообщает издание inews со ссылкой на источники.
Ранее газета Washington Post сообщала, что глава киберкомандования и агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Тимоти Хо уволен со своих постов.
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"Подразделение... лишилось части финансирования... Киберкомандованию США... приказали сократить сделки с партнерами из частного сектора и заморозить набор персонала", - говорится в сообщении газеты.
По мнению источников из разведсообщества, сокращение финансирования будет иметь "сковывающее воздействие на всю работу, связанную с Россией", и скажется на совместных операциях в том числе с Британией.
По словам источника из киберкомандования, потеря части средств уже нанесла урон потенциалу ведомства и затронула работу с международными партнерами.
Ранее издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Агентство Блумберг позднее сообщало, что Хегсет не отдавал такой приказ.
Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам и хакерской деятельности, называли их голословными и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
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