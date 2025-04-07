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В США расследуют возможный конфликт интересов Маска, передает Axios - РИА Новости, 07.04.2025
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19:58 07.04.2025 (обновлено: 20:40 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/ssha-2009897358.html
В США расследуют возможный конфликт интересов Маска, передает Axios
В США расследуют возможный конфликт интересов Маска, передает Axios - РИА Новости, 07.04.2025
В США расследуют возможный конфликт интересов Маска, передает Axios
Демократы в палате представителей США начали расследование возможного конфликта интересов миллиардера и главы департамента государственной эффективности США... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:58:00+03:00
2025-04-07T20:40:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Демократы в палате представителей США начали расследование возможного конфликта интересов миллиардера и главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска, связанный с контрактами его компаний, в том числе SpaceX, и НАСА, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо."Члены палаты представителей от Демократической партии начали расследование потенциальных конфликтов интересов между НАСА и Илоном Маском, который стал частью федерального правительства (в качестве специального госслужащего - ред.) при президенте (США Дональде - ред.) Трампе", - говорится на сайте портала со ссылкой на письмо, направленное главному юридическому консультанту НАСА Ирис Лан.Авторами письма, копию которого публикует портал, выступили конгрессмен-демократ от Флориды Максвелл Алехандро Фрост и демократ от Джерри Коннолли от Вирджинии. Они просят предоставить информацию о том, каким образом НАСА следит за тем, чтобы Маск не использовал работу с агентством для обогащения себя и своих компаний, до 21 апреля.Среди ситуаций, демонстрирующих конфликт интересов, демократы указывают то, что компания Маска SpaceX получила более 15 миллиардов долларов финансирования от НАСА и стала самым крупным частным подрядчиком агентства. Кроме того, ссылаясь на сообщения СМИ, конгрессмены утверждают, что в руководстве SpaceX об изменениях в программах и политике НАСА узнают заранее. Демократы также назвали конфликтом интересов сообщения о том, что Маск работает над пересмотром программ и расходов комического агентства НАСА, чтобы направить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс.
https://ria.ru/20250407/ugroza-2009768899.html
https://ria.ru/20250407/mask-2009795826.html
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в мире, сша, флорида, марс, илон маск, наса, spacex
В мире, США, Флорида, Марс, Илон Маск, НАСА, SpaceX
В США расследуют возможный конфликт интересов Маска, передает Axios

В США расследуют возможный конфликт интересов Маска, связанный с SpaceX и НАСА

© Getty Images / Marc PiaseckiИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Marc Piasecki
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Демократы в палате представителей США начали расследование возможного конфликта интересов миллиардера и главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска, связанный с контрактами его компаний, в том числе SpaceX, и НАСА, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо.
"Члены палаты представителей от Демократической партии начали расследование потенциальных конфликтов интересов между НАСА и Илоном Маском, который стал частью федерального правительства (в качестве специального госслужащего - ред.) при президенте (США Дональде - ред.) Трампе", - говорится на сайте портала со ссылкой на письмо, направленное главному юридическому консультанту НАСА Ирис Лан.
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Авторами письма, копию которого публикует портал, выступили конгрессмен-демократ от Флориды Максвелл Алехандро Фрост и демократ от Джерри Коннолли от Вирджинии. Они просят предоставить информацию о том, каким образом НАСА следит за тем, чтобы Маск не использовал работу с агентством для обогащения себя и своих компаний, до 21 апреля.
Среди ситуаций, демонстрирующих конфликт интересов, демократы указывают то, что компания Маска SpaceX получила более 15 миллиардов долларов финансирования от НАСА и стала самым крупным частным подрядчиком агентства. Кроме того, ссылаясь на сообщения СМИ, конгрессмены утверждают, что в руководстве SpaceX об изменениях в программах и политике НАСА узнают заранее. Демократы также назвали конфликтом интересов сообщения о том, что Маск работает над пересмотром программ и расходов комического агентства НАСА, чтобы направить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс.
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