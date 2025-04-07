Рейтинг@Mail.ru
СМИ: почти 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/ssha-2009726068.html
СМИ: почти 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине
СМИ: почти 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине - РИА Новости, 07.04.2025
СМИ: почти 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине
Почти 80% республиканцев в США выступают против оказания финансовой помощи Украине, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T04:39:00+03:00
2025-04-07T04:39:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002919784_106:0:3109:1689_1920x0_80_0_0_3f87d2e8ea234a6e67aaacb08fefbf31.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Почти 80% республиканцев в США выступают против оказания финансовой помощи Украине, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal. "В новом опросе... 83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи США Украине для обороны от России, в то время как 79% республиканцев выступили против этого", - пишет газета. Кроме того, 62% американских избирателей считают, что расширение территории США за счет включения в состав страны Гренландии и Канады является плохой идеей. Поддерживают эту идею лишь 25% опрошенных, остальные 13% участников опроса сказали, что не знают ответа на этот вопрос, либо вовсе отказались на него отвечать. При этом более половины республиканцев (51%) поддерживают заявления президента США Дональда Трампа о территориальном расширении. Также издание выяснило отношение американских избирателей к НАТО. Так, согласно результатам опроса, 81% демократов положительно относятся к НАТО, в то время как среди республиканцев этот показатель составил лишь 31%. Опрос проводился с 27 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила +/- 2,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009591775.html
https://ria.ru/20250405/kiev-2009505435.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002919784_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81db1f6ec84922649c1b1d3e930cf5f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: почти 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине

WSJ: почти 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Почти 80% республиканцев в США выступают против оказания финансовой помощи Украине, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal.
"В новом опросе... 83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи США Украине для обороны от России, в то время как 79% республиканцев выступили против этого", - пишет газета.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами
Вчера, 02:03
Кроме того, 62% американских избирателей считают, что расширение территории США за счет включения в состав страны Гренландии и Канады является плохой идеей. Поддерживают эту идею лишь 25% опрошенных, остальные 13% участников опроса сказали, что не знают ответа на этот вопрос, либо вовсе отказались на него отвечать.
При этом более половины республиканцев (51%) поддерживают заявления президента США Дональда Трампа о территориальном расширении.
Также издание выяснило отношение американских избирателей к НАТО. Так, согласно результатам опроса, 81% демократов положительно относятся к НАТО, в то время как среди республиканцев этот показатель составил лишь 31%.
Опрос проводился с 27 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила +/- 2,5 процентных пункта.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
FT: Киев расследует утечку проекта соглашения с США по ресурсам
5 апреля, 11:52
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала