https://ria.ru/20250407/ssha-2009726068.html

СМИ: почти 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине

СМИ: почти 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине - РИА Новости, 07.04.2025

СМИ: почти 80% республиканцев в США против оказания помощи Украине

Почти 80% республиканцев в США выступают против оказания финансовой помощи Украине, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T04:39:00+03:00

2025-04-07T04:39:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Почти 80% республиканцев в США выступают против оказания финансовой помощи Украине, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal. "В новом опросе... 83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи США Украине для обороны от России, в то время как 79% республиканцев выступили против этого", - пишет газета. Кроме того, 62% американских избирателей считают, что расширение территории США за счет включения в состав страны Гренландии и Канады является плохой идеей. Поддерживают эту идею лишь 25% опрошенных, остальные 13% участников опроса сказали, что не знают ответа на этот вопрос, либо вовсе отказались на него отвечать. При этом более половины республиканцев (51%) поддерживают заявления президента США Дональда Трампа о территориальном расширении. Также издание выяснило отношение американских избирателей к НАТО. Так, согласно результатам опроса, 81% демократов положительно относятся к НАТО, в то время как среди республиканцев этот показатель составил лишь 31%. Опрос проводился с 27 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила +/- 2,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009591775.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, нато