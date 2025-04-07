https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009730554.html

Офицер рассказал о сожженных ВС России бункерах Ахметова для ВСУ в ДНР

Офицер рассказал о сожженных ВС России бункерах Ахметова для ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.04.2025

Офицер рассказал о сожженных ВС России бункерах Ахметова для ВСУ в ДНР

Вооруженные силы России перед освобождением Андреевки в ДНР сожгли бункеры ВСУ, создание которых спонсировал один из богатейших людей Украины Ринат Ахметов,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T06:40:00+03:00

2025-04-07T06:40:00+03:00

2025-04-07T08:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

ринат ахметов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009737928_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eddfafea91f5ed6d72aa53a7a4280200.jpg

ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России перед освобождением Андреевки в ДНР сожгли бункеры ВСУ, создание которых спонсировал один из богатейших людей Украины Ринат Ахметов, рассказал РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии с позывным "Харам". По его словам, такие бункеры российские военные начали встречать за 2-3 километра до Андреевки. "Такие бункеры от товарища Рината Ахметова, нашего "землячка". Мы их когда увидели, прочитали, аж как-то, честно, на душе... И они уже были подготовленные заранее, там было видно, что не год даже, уже где-то около пары лет они стоят. Коммуникации приготовленные, все выкопано заранее", - рассказал офицер. Он отметил, что большинство таких убежищ противника выгорело в результате слаженных действий пехотных штурмовых групп и расчетов БПЛА. В одном из блиндажей российские войска уничтожили португальских наемников. "Внутри все (блиндажи - ред.) были глухие, а вот один их блиндаж, в нем было видно свежевыкопанный второй выход. Это вот именно куда португальцы убегали с "передка": у них же позиции у всех перед этими основными бункерами", – добавил "Харам". Собеседник агентства отметил, что на подходах к Андреевке бойцы подразделения увидели такие бункеры противника впервые, и только в этом районе их было обнаружено больше десятка. "Харам" предоставил РИА Новости кадры, на которых штурмовик ВС России осматривает подход к одному из уцелевших бункеров "Стальной фронт". Ахметов - один из богатейших людей Украины, в 1990-х начал делать бизнес в Донецке на торговле углем и коксом. Во время государственного переворота на Украине в 2014 году поддержал пришедший к власти киевский режим. "Стальной фронт" - инициатива, запущенная бизнесменом для поддержки ВСУ. В апреле 2024 года пресс-служба проекта сообщала, что для нужд ВСУ было возведено более 80 километров фортификационных сооружений на авдеевском, кураховском и запорожском участках фронта. По информации из открытых источников, всего весной 2024 года на данных направлениях установили 43 мобильных стальных бункера. При помощи инженеров "Стального фронта" украинцы адаптируют американские танки и бронемашины для защиты от российских беспилотников, используя специальные стальные экраны, разработанные и произведенные на одном из предприятий Ахметова в городе Запорожье. С начала российской спецоперации "Стальной фронт" перечислил украинской армии более 8 миллиардов гривен, став крупнейшим донором ВСУ среди частных компаний на Украине. Минобороны России сообщило об освобождении Андреевки 6 марта.

https://ria.ru/20250407/chasov-yar-2009729111.html

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727407.html

https://ria.ru/20250407/vsu-2009727695.html

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727124.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец с позывным "Харам": "Российские военные уничтожили бункеры ВСУ в ДНР" Российские военные перед освобождением Андреевки в ДНР уничтожили бункеры ВСУ, создание которых спонсировал один из богатейших людей Украины Ахметов, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Харам". Все бункеры были глухими, но в одном был свежевыкопанный второй выход. По словам офицера, именно в этом бункере уничтожили португальских наемников, а выход те использовали, чтобы сбежать с передовой. 2025-04-07T06:40 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, донецкая народная республика, ринат ахметов, вооруженные силы украины