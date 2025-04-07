https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727407.html

Боец рассказал о продвижении ВС России на Южнодонецком направлении

Боец рассказал о продвижении ВС России на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.04.2025

Боец рассказал о продвижении ВС России на Южнодонецком направлении

Линия фронта на Южнодонецком направлении продвигается на 1,5-2 километра каждый день, заявил командир танкового батальона Восточной группировки российских войск РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:16:00+03:00

2025-04-07T05:16:00+03:00

2025-04-07T05:16:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Линия фронта на Южнодонецком направлении продвигается на 1,5-2 километра каждый день, заявил командир танкового батальона Восточной группировки российских войск с позывным "Алтай" в видео, предоставленном Минобороны РФ. "Фронт шагает с неимоверной скоростью, буквально в день пробегаем по 1,5-2 километра, парни работают с новых и новых рубежей, все заряжены, все готовы (к работе)", - сказал боец. Он отметил, что также "отлично работает звено БПЛА - танк". Военнослужащий добавил, что из крупных зон ответственности их экипаж обеспечивает продвижение пехотных подразделений, ведут стрельбу с закрытых огневых позиций - работают точно по блиндажам ВСУ, поражают технику и боевые бронированные машины противника. "Работаем успешно", - подчеркнул "Алтай". По словам командира танка с позывным "Бес", противник "боится, можно сказать, даже бежит" и как только засекает российскую технику - сразу начинает работать дронами. В Минобороны отметили, что экипажи танков Т-80БВ 60-й мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, уничтожая огневые позиции украинских националистов на Южнодонецком направлении. Машины ведут огонь как с закрытых, так и с открытых позиций, "демонстрируя снайперскую точность даже вне прямой видимости целей". Корректировку стрельбы, добавили в ведомстве, обеспечивают операторы БПЛА.

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727264.html

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727124.html

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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины, т-80бв