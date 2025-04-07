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Боец рассказал о продвижении ВС России на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.04.2025
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https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727407.html
Боец рассказал о продвижении ВС России на Южнодонецком направлении
Боец рассказал о продвижении ВС России на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.04.2025
Боец рассказал о продвижении ВС России на Южнодонецком направлении
Линия фронта на Южнодонецком направлении продвигается на 1,5-2 километра каждый день, заявил командир танкового батальона Восточной группировки российских войск РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:16:00+03:00
2025-04-07T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
т-80бв
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Линия фронта на Южнодонецком направлении продвигается на 1,5-2 километра каждый день, заявил командир танкового батальона Восточной группировки российских войск с позывным "Алтай" в видео, предоставленном Минобороны РФ. "Фронт шагает с неимоверной скоростью, буквально в день пробегаем по 1,5-2 километра, парни работают с новых и новых рубежей, все заряжены, все готовы (к работе)", - сказал боец. Он отметил, что также "отлично работает звено БПЛА - танк". Военнослужащий добавил, что из крупных зон ответственности их экипаж обеспечивает продвижение пехотных подразделений, ведут стрельбу с закрытых огневых позиций - работают точно по блиндажам ВСУ, поражают технику и боевые бронированные машины противника. "Работаем успешно", - подчеркнул "Алтай". По словам командира танка с позывным "Бес", противник "боится, можно сказать, даже бежит" и как только засекает российскую технику - сразу начинает работать дронами. В Минобороны отметили, что экипажи танков Т-80БВ 60-й мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, уничтожая огневые позиции украинских националистов на Южнодонецком направлении. Машины ведут огонь как с закрытых, так и с открытых позиций, "демонстрируя снайперскую точность даже вне прямой видимости целей". Корректировку стрельбы, добавили в ведомстве, обеспечивают операторы БПЛА.
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727264.html
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80БВ
Боец рассказал о продвижении ВС России на Южнодонецком направлении

Линия фронта на Южнодонецком направлении движется на 1,5-2 километра каждый день

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Линия фронта на Южнодонецком направлении продвигается на 1,5-2 километра каждый день, заявил командир танкового батальона Восточной группировки российских войск с позывным "Алтай" в видео, предоставленном Минобороны РФ.
"Фронт шагает с неимоверной скоростью, буквально в день пробегаем по 1,5-2 километра, парни работают с новых и новых рубежей, все заряжены, все готовы (к работе)", - сказал боец. Он отметил, что также "отлично работает звено БПЛА - танк".
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Военнослужащий добавил, что из крупных зон ответственности их экипаж обеспечивает продвижение пехотных подразделений, ведут стрельбу с закрытых огневых позиций - работают точно по блиндажам ВСУ, поражают технику и боевые бронированные машины противника. "Работаем успешно", - подчеркнул "Алтай".
По словам командира танка с позывным "Бес", противник "боится, можно сказать, даже бежит" и как только засекает российскую технику - сразу начинает работать дронами.
В Минобороны отметили, что экипажи танков Т-80БВ 60-й мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, уничтожая огневые позиции украинских националистов на Южнодонецком направлении. Машины ведут огонь как с закрытых, так и с открытых позиций, "демонстрируя снайперскую точность даже вне прямой видимости целей". Корректировку стрельбы, добавили в ведомстве, обеспечивают операторы БПЛА.
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