https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727264.html

Российские вертолеты уничтожили блиндажи с боевиками ВСУ в Курской области

Российские вертолеты уничтожили блиндажи с боевиками ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.04.2025

Российские вертолеты уничтожили блиндажи с боевиками ВСУ в Курской области

Группа в составе вертолетов Ка-52М "Аллигатор", Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области, сообщили в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:13:00+03:00

2025-04-07T05:13:00+03:00

2025-04-07T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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КУРСК, 7 апр - РИА Новости. Группа в составе вертолетов Ка-52М "Аллигатор", Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области", - сказали в МО. В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. "Выполняли боевые вылеты по указанному направлению. Моя задача заключается в том, чтобы сопроводить ударные вертолеты до места удара. Сегодня были уничтожены блиндажи с живой силой противника, а также боевая техника", - сообщил командир вертолета Ми-8ПСГ Иван. Затем экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727124.html

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726853.html

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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм