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Бойцы ВС России уничтожили десять единиц бронетехники в боях за Успеновку

Бойцы ВС России уничтожили десять единиц бронетехники в боях за Успеновку - РИА Новости, 07.04.2025

Бойцы ВС России уничтожили десять единиц бронетехники в боях за Успеновку

Штурмовики группировки "Центр" уничтожили 10 единиц различной бронетехники в боях за освобождение Успеновки в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:06:00+03:00

2025-04-07T05:06:00+03:00

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ЛУГАНСК, 7 апр – РИА Новости. Штурмовики группировки "Центр" уничтожили 10 единиц различной бронетехники в боях за освобождение Успеновки в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Особую сложность у военнослужащих вызвало взятие двухэтажного здания местной школы, которая стала мощным укреплением противника. Большим препятствием для штурмовиков стал продолжительный участок открытой местности перед населенным пунктом", - сообщили в министерстве. В МО добавили, что проблемой стало и обилие различных ударных дронов ВСУ. Причем они использовали новую тактику - боевой дрон лежит на земле в режиме ожидания, но при приближении техники или человека немедленно поднимается в воздух и атакует. Для преодоления открытой местности российские военные использовали мотоциклы, и самокаты: они менее шумные, позволяют услышать подлет дрона и среагировать на него. В одном из эпизодов боев за Успеновку российские штурмовики смогли проникнуть в тыл к ВСУ и оказаться на их дороге снабжения. "Приваривали корзины для танковых мин. Успешно заезжали за саму Успеновку, минировали трассу, можно сказать, "дорогу жизни" для Успеновки. При минировании военнослужащим с позывным "Карэн" были уничтожены БМП-1 и один Hummer. Всего в боях за Успеновку было уничтожено 10 единиц различной техники", - рассказал комбат мотострелкового батальона Даба Бадмажапов. В оборонном ведомстве добавили, что в город военнослужащие зашли мелкими группами - тройками, держась ближе к всевозможным укрытиям, проходя блиндажи, замаскированные в лесополосах. Все действия велись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчетами, разведчиками и другими подразделениями. Минобороны России сообщило об освобождении Успеновки в ДНР 4 апреля.

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726717.html

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технологии, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, бмп-1