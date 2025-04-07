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Пенсионерка из курского села во время оккупации ВСУ пила дождевую воду
Пенсионерка из курского села во время оккупации ВСУ пила дождевую воду - РИА Новости, 07.04.2025
Пенсионерка из курского села во время оккупации ВСУ пила дождевую воду
Пенсионерка из курского села Мартыновка рассказала РИА Новости, как во время оккупации ВСУ пила дождевую воду, чтобы выжить. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T04:45:00+03:00
2025-04-07T04:45:00+03:00
2025-04-07T04:45:00+03:00
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КУРСК, 7 апр - РИА Новости. Пенсионерка из курского села Мартыновка рассказала РИА Новости, как во время оккупации ВСУ пила дождевую воду, чтобы выжить. Пенсионерка почти 8 месяцев провела в оккупации. Как рассказала 72-летняя женщина, из-за отсутствия воды она не мылась все это время. В результате у нее начали выпадать волосы. "Вода, если польется, пойдет дождь, я ведра понаставлю везде. А (потом - ред.) процежу ее, в банки вылью", - рассказала женщина в ответ на вопрос, был ли у нее доступ к питьевой воде. Она также добавила, что на дождевой воде она старалась и суп варить. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250405/lekarstva-2009470521.html
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины
Пенсионерка из курского села во время оккупации ВСУ пила дождевую воду
Пенсионерка из села Мартыновка во время оккупации ВСУ пила дождевую воду