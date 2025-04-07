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ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009724685.html
ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле
ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле - РИА Новости, 07.04.2025
ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле
Российские войска продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области, взломав таким образом оборонные порядки ВСУ РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T04:03:00+03:00
2025-04-07T04:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские войска продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области, взломав таким образом оборонные порядки ВСУ по линии Шевченко - Вольное поле, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши военные продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке ДНР и Запорожской области и вышли на восточные окраины Шевченко. А также продолжают давить на противника по направлению к Вольному Полю со стороны Новосёлки. Всего русские воины на данном участке фронта освободили порядка 8 квадратных километров. Наши подразделения нарушили и продолжают взламывать оборонные ряды противника по линии Шевченко - Вольное поле", - сказал Рогов. Об освобождении Бурлацкого в ДНР Минобороны сообщало 1 марта.
https://ria.ru/20250407/tekhnika-2009722825.html
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле

Рогов: ВС России взламывают оборонные ряды ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские войска продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области, взломав таким образом оборонные порядки ВСУ по линии Шевченко - Вольное поле, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши военные продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке ДНР и Запорожской области и вышли на восточные окраины Шевченко. А также продолжают давить на противника по направлению к Вольному Полю со стороны Новосёлки. Всего русские воины на данном участке фронта освободили порядка 8 квадратных километров. Наши подразделения нарушили и продолжают взламывать оборонные ряды противника по линии Шевченко - Вольное поле", - сказал Рогов.
Об освобождении Бурлацкого в ДНР Минобороны сообщало 1 марта.
Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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