https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009724685.html
ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле
ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле - РИА Новости, 07.04.2025
ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле
Российские войска продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области, взломав таким образом оборонные порядки ВСУ РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T04:03:00+03:00
2025-04-07T04:03:00+03:00
2025-04-07T04:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские войска продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области, взломав таким образом оборонные порядки ВСУ по линии Шевченко - Вольное поле, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши военные продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке ДНР и Запорожской области и вышли на восточные окраины Шевченко. А также продолжают давить на противника по направлению к Вольному Полю со стороны Новосёлки. Всего русские воины на данном участке фронта освободили порядка 8 квадратных километров. Наши подразделения нарушили и продолжают взламывать оборонные ряды противника по линии Шевченко - Вольное поле", - сказал Рогов. Об освобождении Бурлацкого в ДНР Минобороны сообщало 1 марта.
https://ria.ru/20250407/tekhnika-2009722825.html
донецкая народная республика
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле
Рогов: ВС России взламывают оборонные ряды ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле