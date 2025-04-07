https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009724685.html

ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле

ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле - РИА Новости, 07.04.2025

ВС России взламывают оборону ВСУ по линии Шевченко – Вольное поле

Российские войска продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области, взломав таким образом оборонные порядки ВСУ РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T04:03:00+03:00

2025-04-07T04:03:00+03:00

2025-04-07T04:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские войска продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области, взломав таким образом оборонные порядки ВСУ по линии Шевченко - Вольное поле, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши военные продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке ДНР и Запорожской области и вышли на восточные окраины Шевченко. А также продолжают давить на противника по направлению к Вольному Полю со стороны Новосёлки. Всего русские воины на данном участке фронта освободили порядка 8 квадратных километров. Наши подразделения нарушили и продолжают взламывать оборонные ряды противника по линии Шевченко - Вольное поле", - сказал Рогов. Об освобождении Бурлацкого в ДНР Минобороны сообщало 1 марта.

https://ria.ru/20250407/tekhnika-2009722825.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины