https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009659857.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.04.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:00:00+03:00

2025-04-07T16:00:00+03:00

2025-04-07T16:00:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 7 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Катериновка в ДНР. Кроме того, поражены 137 районов скопления живой силы и техники противника, пункты управления беспилотными летательными аппаратами и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Средства ПВО сбили 95 дронов и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 150 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 660 самолетов, 283 вертолета, 50 177 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 710 танков и других бронемашин, 1 534 реактивные системы залпового огня, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 750 единиц автомобильной техники.

украина

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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