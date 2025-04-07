https://ria.ru/20250407/sovkombank-2009815319.html

Совкомбанк полностью завершил присоединение "Хоум банка"

Совкомбанк полностью завершил присоединение "Хоум банка" - РИА Новости, 07.04.2025

Совкомбанк полностью завершил присоединение "Хоум банка"

Совкомбанк завершил присоединение "Хоум Банка", с этого дня "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо, сообщает кредитная организация. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:10:00+03:00

2025-04-07T15:10:00+03:00

2025-04-07T15:12:00+03:00

россия

совкомбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007528289_0:0:3235:1820_1920x0_80_0_0_5111471bdaa0fe0b55ddd4b231707682.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Совкомбанк завершил присоединение "Хоум Банка", с этого дня "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо, сообщает кредитная организация. "ПАО "Совкомбанк" завершил присоединение ООО "Хоум кредит энд финанс банк" ("Хоум Банк"). С этого дня "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо. Интеграция двух банков заняла рекордные сроки 11 месяцев — это один из самых быстрых процессов объединения крупных финансовых организаций как в России, так и в мире. "Хоум Банк" был лидером в сегменте товарного кредитования в стране, а Совкомбанк входит в перечень системно значимых банков России", - говорится в пресс-релизе Совкомбанка. Согласно аудированной отчетности Совкомбанка по МСФО за прошлый год, итоговый чистый доход от выгодного приобретения "Хоум Банка" составил 19 миллиардов рублей. Такой доход возникает при покупке компании со скидкой к "справедливой" стоимости ее чистых активов и обязательств, поясняется в релизе. На момент поглощения у "Хоум Банка" было 3 миллиона активных клиентов, портфель розничных кредитов объемом 202 миллиарда рублей и депозитный портфель в размере 169 миллиардов. И благодаря этой покупке Совкомбанк избежал значительных затрат на органическое привлечение клиентов, выдачу кредитов и сбор депозитов - совокупная экономия оценивается в несколько миллиардов рублей, отмечает кредитная организация. Сообщается, что дополнительно в штат Совкомбанка вошли около 3 тысяч высококвалифицированных сотрудников "Хоум Банка". Розничная сеть банка расширилась на 84 тысячи точек выдачи POS-кредитов, что также было достигнуто без дополнительных затрат на набор персонала и затрат на создание сети продаж POS-кредитов. Поглощение было реализовано в два этапа: на первом Совкомбанк приобрел 10% "Хоум Банка" за денежные средства, на втором — оставшиеся 90% путем эмиссии 1,8 миллиарда новых акций. Количество выпущенных акций Совкомбанка увеличится с 20,7 миллиарда до 22,5 миллиарда после регистрации дополнительной эмиссии ранее в апреле.

https://ria.ru/20250402/sovkombank-2008866802.html

https://ria.ru/20250326/sovkombank-2007527310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, совкомбанк