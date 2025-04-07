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Совкомбанк полностью завершил присоединение "Хоум банка" - РИА Новости, 07.04.2025
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15:10 07.04.2025 (обновлено: 15:12 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/sovkombank-2009815319.html
Совкомбанк полностью завершил присоединение "Хоум банка"
Совкомбанк полностью завершил присоединение "Хоум банка" - РИА Новости, 07.04.2025
Совкомбанк полностью завершил присоединение "Хоум банка"
Совкомбанк завершил присоединение "Хоум Банка", с этого дня "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо, сообщает кредитная организация. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:10:00+03:00
2025-04-07T15:12:00+03:00
россия
совкомбанк
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Совкомбанк завершил присоединение "Хоум Банка", с этого дня "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо, сообщает кредитная организация. "ПАО "Совкомбанк" завершил присоединение ООО "Хоум кредит энд финанс банк" ("Хоум Банк"). С этого дня "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо. Интеграция двух банков заняла рекордные сроки 11 месяцев — это один из самых быстрых процессов объединения крупных финансовых организаций как в России, так и в мире. "Хоум Банк" был лидером в сегменте товарного кредитования в стране, а Совкомбанк входит в перечень системно значимых банков России", - говорится в пресс-релизе Совкомбанка. Согласно аудированной отчетности Совкомбанка по МСФО за прошлый год, итоговый чистый доход от выгодного приобретения "Хоум Банка" составил 19 миллиардов рублей. Такой доход возникает при покупке компании со скидкой к "справедливой" стоимости ее чистых активов и обязательств, поясняется в релизе. На момент поглощения у "Хоум Банка" было 3 миллиона активных клиентов, портфель розничных кредитов объемом 202 миллиарда рублей и депозитный портфель в размере 169 миллиардов. И благодаря этой покупке Совкомбанк избежал значительных затрат на органическое привлечение клиентов, выдачу кредитов и сбор депозитов - совокупная экономия оценивается в несколько миллиардов рублей, отмечает кредитная организация. Сообщается, что дополнительно в штат Совкомбанка вошли около 3 тысяч высококвалифицированных сотрудников "Хоум Банка". Розничная сеть банка расширилась на 84 тысячи точек выдачи POS-кредитов, что также было достигнуто без дополнительных затрат на набор персонала и затрат на создание сети продаж POS-кредитов. Поглощение было реализовано в два этапа: на первом Совкомбанк приобрел 10% "Хоум Банка" за денежные средства, на втором — оставшиеся 90% путем эмиссии 1,8 миллиарда новых акций. Количество выпущенных акций Совкомбанка увеличится с 20,7 миллиарда до 22,5 миллиарда после регистрации дополнительной эмиссии ранее в апреле.
https://ria.ru/20250402/sovkombank-2008866802.html
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россия, совкомбанк
Россия, Совкомбанк
Совкомбанк полностью завершил присоединение "Хоум банка"

Совкомбанк завершил процесс присоединения "Хоум банка"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип Совкомбанка
Логотип Совкомбанка - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип Совкомбанка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Совкомбанк завершил присоединение "Хоум Банка", с этого дня "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо, сообщает кредитная организация.
"ПАО "Совкомбанк" завершил присоединение ООО "Хоум кредит энд финанс банк" ("Хоум Банк"). С этого дня "Хоум Банк" прекратил существование как отдельное юридическое лицо. Интеграция двух банков заняла рекордные сроки 11 месяцев — это один из самых быстрых процессов объединения крупных финансовых организаций как в России, так и в мире. "Хоум Банк" был лидером в сегменте товарного кредитования в стране, а Совкомбанк входит в перечень системно значимых банков России", - говорится в пресс-релизе Совкомбанка.
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На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год
2 апреля, 13:01
Согласно аудированной отчетности Совкомбанка по МСФО за прошлый год, итоговый чистый доход от выгодного приобретения "Хоум Банка" составил 19 миллиардов рублей. Такой доход возникает при покупке компании со скидкой к "справедливой" стоимости ее чистых активов и обязательств, поясняется в релизе.
На момент поглощения у "Хоум Банка" было 3 миллиона активных клиентов, портфель розничных кредитов объемом 202 миллиарда рублей и депозитный портфель в размере 169 миллиардов. И благодаря этой покупке Совкомбанк избежал значительных затрат на органическое привлечение клиентов, выдачу кредитов и сбор депозитов - совокупная экономия оценивается в несколько миллиардов рублей, отмечает кредитная организация.
Сообщается, что дополнительно в штат Совкомбанка вошли около 3 тысяч высококвалифицированных сотрудников "Хоум Банка". Розничная сеть банка расширилась на 84 тысячи точек выдачи POS-кредитов, что также было достигнуто без дополнительных затрат на набор персонала и затрат на создание сети продаж POS-кредитов.
Поглощение было реализовано в два этапа: на первом Совкомбанк приобрел 10% "Хоум Банка" за денежные средства, на втором — оставшиеся 90% путем эмиссии 1,8 миллиарда новых акций. Количество выпущенных акций Совкомбанка увеличится с 20,7 миллиарда до 22,5 миллиарда после регистрации дополнительной эмиссии ранее в апреле.
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