https://ria.ru/20250407/smi-2009911573.html

Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники

Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники - РИА Новости, 07.04.2025

Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники

Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:04:00+03:00

2025-04-07T22:04:00+03:00

2025-04-07T22:04:00+03:00

авто

германия

volkswagen group

volkswagen touareg

rheinmetall ag

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БЕРЛИН, 7 апр – РИА Новости. Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках экономии намерен отказаться автопроизводитель Volkswagen, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на свои источники. По данным издания, оборонный концерн заинтересован в налаживании совместного c компанией MAN производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков военного типа. В качестве потенциального места для их производства рассматривается завод Volkswagen в Оснабрюке, где на данный момент с конвейера сходит кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet. Ранее сообщалось, что Volkswagen в целях экономии намерен передать завод вместе с частью сотрудников новому владельцу, а генеральный директор компании Оливер Блуме заявлял, что "открыт" к рассмотрению возможности запуска там производства военно-транспортной техники. В то же время, как сообщает Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров, такому решению может воспрепятствовать профсоюз IG Metall, части правления которого не нравится сама идея военного производства на автомобильном заводе. В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.

https://ria.ru/20250324/rheinmetall-2007053325.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, германия, volkswagen group, volkswagen touareg, rheinmetall ag