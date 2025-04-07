https://ria.ru/20250407/smi-2009911573.html
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники - РИА Новости, 07.04.2025
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники
Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:04:00+03:00
2025-04-07T22:04:00+03:00
2025-04-07T22:04:00+03:00
авто
германия
volkswagen group
volkswagen touareg
rheinmetall ag
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964986204_0:254:3071:1981_1920x0_80_0_0_2fa10d16fd2c34d949c9f3e947f4a42d.jpg
БЕРЛИН, 7 апр – РИА Новости. Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках экономии намерен отказаться автопроизводитель Volkswagen, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на свои источники. По данным издания, оборонный концерн заинтересован в налаживании совместного c компанией MAN производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков военного типа. В качестве потенциального места для их производства рассматривается завод Volkswagen в Оснабрюке, где на данный момент с конвейера сходит кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet. Ранее сообщалось, что Volkswagen в целях экономии намерен передать завод вместе с частью сотрудников новому владельцу, а генеральный директор компании Оливер Блуме заявлял, что "открыт" к рассмотрению возможности запуска там производства военно-транспортной техники. В то же время, как сообщает Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров, такому решению может воспрепятствовать профсоюз IG Metall, части правления которого не нравится сама идея военного производства на автомобильном заводе. В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
https://ria.ru/20250324/rheinmetall-2007053325.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964986204_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_ea3b1383de4e99bad0337a5d97d48d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, германия, volkswagen group, volkswagen touareg, rheinmetall ag
Авто, Германия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Rheinmetall AG
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники
Automobilwoche: Rheinmetall хочет выпускать военную технику на заводе Volkswagen
БЕРЛИН, 7 апр – РИА Новости.
Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках экономии намерен отказаться автопроизводитель Volkswagen, сообщает журнал Automobilwoche
со ссылкой на свои источники.
По данным издания, оборонный концерн заинтересован в налаживании совместного c компанией MAN производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков военного типа. В качестве потенциального места для их производства рассматривается завод Volkswage
n в Оснабрюке, где на данный момент с конвейера сходит кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet.
Ранее сообщалось, что Volkswagen в целях экономии намерен передать завод вместе с частью сотрудников новому владельцу, а генеральный директор компании Оливер Блуме заявлял, что "открыт" к рассмотрению возможности запуска там производства военно-транспортной техники.
В то же время, как сообщает Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров, такому решению может воспрепятствовать профсоюз IG Metall, части правления которого не нравится сама идея военного производства на автомобильном заводе.
В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.