https://ria.ru/20250407/smi-2009732662.html
СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами
СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами - РИА Новости, 07.04.2025
СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами
Мошенники изобрели схемы обмана с использованием QR-кодов, оставляя на них ссылки на фальшивые домашние чаты, пишут "Известия". РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T07:27:00+03:00
2025-04-07T07:27:00+03:00
2025-04-07T16:27:00+03:00
общество
технологии
angara security
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мошенники изобрели схемы обмана с использованием QR-кодов, оставляя на них ссылки на фальшивые домашние чаты, пишут "Известия"."Мошенники вновь обратились к обману россиян при помощи QR-кодов. Теперь ссылки ведут в липовые домовые чаты, на фейковые сайты госресурсов или на страницы для перевода денег якобы на различные коммунальные нужды и для оплаты штрафов", — говорится в материале.Как отмечает издание, QR-код, в отличие от обычного URL-адреса, не дает с первого взгляда понять, куда ведет ссылка. Мошенники активно пользуются этим в своих целях.О том, что мошенники снова стали обманывать россиян через соседские чаты, применяя новые способы и выманивая коды подтверждения от "Госуслуг" через предложения помощи в избавлении от ненужной техники или мебели, рассказывал ранее РИА Новости эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.Фишинговые ссылки на чат с соседями все еще остаются популярным способом "развода". С ним сталкиваются те, кто переходит в "соседский" чат по случайно найденной картинке с QR-кодом, например, на информационном щитке — через такую ссылку на устройство жертвы может попасть вредоносное программное обеспечение (ПО).
https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, angara security
Общество, Технологии, Angara Security
СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами
"Известия": мошенники начали обманывать россиян с помощью QR-кодов на подъездах