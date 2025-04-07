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СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами - РИА Новости, 07.04.2025
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07:27 07.04.2025 (обновлено: 16:27 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/smi-2009732662.html
СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами
СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами - РИА Новости, 07.04.2025
СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами
Мошенники изобрели схемы обмана с использованием QR-кодов, оставляя на них ссылки на фальшивые домашние чаты, пишут "Известия". РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T07:27:00+03:00
2025-04-07T16:27:00+03:00
общество
технологии
angara security
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мошенники изобрели схемы обмана с использованием QR-кодов, оставляя на них ссылки на фальшивые домашние чаты, пишут "Известия"."Мошенники вновь обратились к обману россиян при помощи QR-кодов. Теперь ссылки ведут в липовые домовые чаты, на фейковые сайты госресурсов или на страницы для перевода денег якобы на различные коммунальные нужды и для оплаты штрафов", — говорится в материале.Как отмечает издание, QR-код, в отличие от обычного URL-адреса, не дает с первого взгляда понять, куда ведет ссылка. Мошенники активно пользуются этим в своих целях.О том, что мошенники снова стали обманывать россиян через соседские чаты, применяя новые способы и выманивая коды подтверждения от "Госуслуг" через предложения помощи в избавлении от ненужной техники или мебели, рассказывал ранее РИА Новости эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.Фишинговые ссылки на чат с соседями все еще остаются популярным способом "развода". С ним сталкиваются те, кто переходит в "соседский" чат по случайно найденной картинке с QR-кодом, например, на информационном щитке — через такую ссылку на устройство жертвы может попасть вредоносное программное обеспечение (ПО).
https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html
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Новости
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общество, технологии, angara security
Общество, Технологии, Angara Security
СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами

"Известия": мошенники начали обманывать россиян с помощью QR-кодов на подъездах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мошенники изобрели схемы обмана с использованием QR-кодов, оставляя на них ссылки на фальшивые домашние чаты, пишут "Известия".
"Мошенники вновь обратились к обману россиян при помощи QR-кодов. Теперь ссылки ведут в липовые домовые чаты, на фейковые сайты госресурсов или на страницы для перевода денег якобы на различные коммунальные нужды и для оплаты штрафов", — говорится в материале.
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Как отмечает издание, QR-код, в отличие от обычного URL-адреса, не дает с первого взгляда понять, куда ведет ссылка. Мошенники активно пользуются этим в своих целях.
О том, что мошенники снова стали обманывать россиян через соседские чаты, применяя новые способы и выманивая коды подтверждения от "Госуслуг" через предложения помощи в избавлении от ненужной техники или мебели, рассказывал ранее РИА Новости эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.
Фишинговые ссылки на чат с соседями все еще остаются популярным способом "развода". С ним сталкиваются те, кто переходит в "соседский" чат по случайно найденной картинке с QR-кодом, например, на информационном щитке — через такую ссылку на устройство жертвы может попасть вредоносное программное обеспечение (ПО).
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ОбществоТехнологииAngara Security
 
 
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