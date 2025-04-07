https://ria.ru/20250407/smi-2009732662.html

СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами

СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами - РИА Новости, 07.04.2025

СМИ: мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами

Мошенники изобрели схемы обмана с использованием QR-кодов, оставляя на них ссылки на фальшивые домашние чаты, пишут "Известия". РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T07:27:00+03:00

2025-04-07T07:27:00+03:00

2025-04-07T16:27:00+03:00

общество

технологии

angara security

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мошенники изобрели схемы обмана с использованием QR-кодов, оставляя на них ссылки на фальшивые домашние чаты, пишут "Известия"."Мошенники вновь обратились к обману россиян при помощи QR-кодов. Теперь ссылки ведут в липовые домовые чаты, на фейковые сайты госресурсов или на страницы для перевода денег якобы на различные коммунальные нужды и для оплаты штрафов", — говорится в материале.Как отмечает издание, QR-код, в отличие от обычного URL-адреса, не дает с первого взгляда понять, куда ведет ссылка. Мошенники активно пользуются этим в своих целях.О том, что мошенники снова стали обманывать россиян через соседские чаты, применяя новые способы и выманивая коды подтверждения от "Госуслуг" через предложения помощи в избавлении от ненужной техники или мебели, рассказывал ранее РИА Новости эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.Фишинговые ссылки на чат с соседями все еще остаются популярным способом "развода". С ним сталкиваются те, кто переходит в "соседский" чат по случайно найденной картинке с QR-кодом, например, на информационном щитке — через такую ссылку на устройство жертвы может попасть вредоносное программное обеспечение (ПО).

https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, angara security