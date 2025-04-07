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Жителя Омской области отправили в СИЗО за убийство сына сожительницы - РИА Новости, 07.04.2025
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17:34 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/sizo-2009868382.html
Жителя Омской области отправили в СИЗО за убийство сына сожительницы
Жителя Омской области отправили в СИЗО за убийство сына сожительницы - РИА Новости, 07.04.2025
Жителя Омской области отправили в СИЗО за убийство сына сожительницы
Суд отправил в СИЗО жителя Омской области, который обвиняется в убийстве сына своей сожительницы, пока та лежала в роддоме, и нанесении побоев ее дочерям,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:34:00+03:00
2025-04-07T17:34:00+03:00
происшествия
омская область
россия
москаленский район
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
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ОМСК, 7 апр - РИА Новости. Суд отправил в СИЗО жителя Омской области, который обвиняется в убийстве сына своей сожительницы, пока та лежала в роддоме, и нанесении побоев ее дочерям, сообщили в пресс-службе регионального СУСК России. По версии следствия, вечером 5 апреля 33-летний житель села Волчанка Москаленского района Омской области, после того как его сожительница поехала рожать, нанес множество ударов руками и ногами малолетнему пасынку, мальчик скончался на месте. Также он систематически избивал ее дочерей-близнецов. Девочки госпитализированы. В прокуратуре сообщали, что мужчина признал вину и пояснил, что истязал детей в воспитательных целях, пока их мать отсутствовала. "Сегодня в Куйбышевском районном суде города Омска по инициативе следователя следственного управления СК России по Омской области 33-летнему мужчине, обвиняемому в совершении преступлений по статьям "убийство малолетнего" и "истязание", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в пресс-службе. По данным прокуратуры, мать состоит на учете и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
https://ria.ru/20250405/vladivostok-2009499389.html
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происшествия, омская область, россия, москаленский район, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске
Происшествия, Омская область, Россия, Москаленский район, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске
Жителя Омской области отправили в СИЗО за убийство сына сожительницы

Суд арестовал омича, обвиняемого в убийстве пасынка во время родов его матери

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ОМСК, 7 апр - РИА Новости. Суд отправил в СИЗО жителя Омской области, который обвиняется в убийстве сына своей сожительницы, пока та лежала в роддоме, и нанесении побоев ее дочерям, сообщили в пресс-службе регионального СУСК России.
По версии следствия, вечером 5 апреля 33-летний житель села Волчанка Москаленского района Омской области, после того как его сожительница поехала рожать, нанес множество ударов руками и ногами малолетнему пасынку, мальчик скончался на месте. Также он систематически избивал ее дочерей-близнецов. Девочки госпитализированы. В прокуратуре сообщали, что мужчина признал вину и пояснил, что истязал детей в воспитательных целях, пока их мать отсутствовала.
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"Сегодня в Куйбышевском районном суде города Омска по инициативе следователя следственного управления СК России по Омской области 33-летнему мужчине, обвиняемому в совершении преступлений по статьям "убийство малолетнего" и "истязание", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, мать состоит на учете и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
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ПроисшествияОмская областьРоссияМоскаленский районСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Мурманске
 
 
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