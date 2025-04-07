https://ria.ru/20250407/sirius-2009820214.html

Путин подписал закон о полномочиях территории "Сириус" в области спорта

Путин подписал закон о полномочиях территории "Сириус" в области спорта - РИА Новости, 07.04.2025

Путин подписал закон о полномочиях территории "Сириус" в области спорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий полномочия органов власти федеральной территории "Сириус" в области физической культуры и спорта. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:27:00+03:00

2025-04-07T15:27:00+03:00

2025-04-07T15:27:00+03:00

спорт

россия

владимир путин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929715009_0:235:3068:1961_1920x0_80_0_0_12baeb4e653fa36d177949fa952c9586.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий полномочия органов власти федеральной территории "Сириус" в области физической культуры и спорта. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вводятся новые понятия, такие как "программы развития вида спорта в федеральной территории "Сириус" и "спортивные сборные команды федеральной территории "Сириус". Кроме того, уполномоченный орган власти территории должен будет определять должностное лицо, ответственное за борьбу с допингом в спорте во взаимодействии с Минспортом РФ и ФМБА. Списки кандидатов в спортивные сборные команды федеральной территории будут ежегодно формироваться общероссийскими спортивными федерациями, заключившими с органами власти "Сириуса" соответствующие соглашения, и утверждаться органами власти территории. Органам власти федеральной территории также дается право обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных сборных команд РФ к международным спортивным соревнованиям и участию в них (если есть спортсмены территории) за счет средств бюджета территории. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20240808/putin-1965009826.html

https://rsport.ria.ru/20240808/zakonotvorchestvo-1965065852.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, россия, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)