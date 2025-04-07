Путин подписал закон о полномочиях территории "Сириус" в области спорта
Путин подписал закон о полномочиях органов власти "Сириуса" в сфере спорта
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВелосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус
Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий полномочия органов власти федеральной территории "Сириус" в области физической культуры и спорта.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Законом вводятся новые понятия, такие как "программы развития вида спорта в федеральной территории "Сириус" и "спортивные сборные команды федеральной территории "Сириус". Кроме того, уполномоченный орган власти территории должен будет определять должностное лицо, ответственное за борьбу с допингом в спорте во взаимодействии с Минспортом РФ и ФМБА.
Списки кандидатов в спортивные сборные команды федеральной территории будут ежегодно формироваться общероссийскими спортивными федерациями, заключившими с органами власти "Сириуса" соответствующие соглашения, и утверждаться органами власти территории.
Органам власти федеральной территории также дается право обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных сборных команд РФ к международным спортивным соревнованиям и участию в них (если есть спортсмены территории) за счет средств бюджета территории.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
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