В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики
Депутат Аксенов предложил повысить штраф за нецензурную брань
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Инициативу о кратном увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете планируется вынести на рассмотрение межфракционной комиссии Госдумы РФ, сообщил журналистам депутат Госдумы Александр Аксененко.
Он пояснил, что законодательная инициатива касается внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), направленных на ужесточение административной ответственности за нецензурную брань в общественных местах, в интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий.
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"У нас в Государственной думе есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Петр Толстой, и мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Наше региональное отделение ВРНС (Всемирного русского народного собора – ред.) услышало этот призыв, эту инициативу… Мы вместе при поддержке общественности и ряда юристов смогли разработать и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространстве, сети интернет. Считаем, что нужно увеличивать и штрафы за использование ненормативной лексики", - сказал депутат.
Парламентарий считает, что в настоящее время штрафы за нецензурную брань минимальны и никак не ограничивают употребление ненормативной лексики.
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"Я внесу такое предложение на рассмотрение нашей межфракционной комиссии, и мы уже, надеюсь, что в ближайшее время рассмотрим и будем эту идею лоббировать для того, чтобы защитить традиционные ценности и наш великий русский язык… В рамках нашего предложения до 10 и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц", - сказал Аксененко.
Он сообщил, что инициатива также касается и устранения пробела в законодательстве, когда организаторы различных массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, которых они привлекают для шоу и которые в свою очередь используют ненормативную лексику.
В настоящее время за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, в КоАП России есть статья 20.1 "Мелкое хулиганство". Административный штраф по ней составляет от 500 до 1 тысячи рублей.