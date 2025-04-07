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В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики - РИА Новости, 07.04.2025
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12:17 07.04.2025 (обновлено: 12:23 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/shtraf-2009776370.html
В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики
В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики - РИА Новости, 07.04.2025
В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики
Инициативу о кратном увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете планируется вынести на рассмотрение... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:17:00+03:00
2025-04-07T12:23:00+03:00
россия
петр толстой
госдума рф
общество
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НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Инициативу о кратном увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете планируется вынести на рассмотрение межфракционной комиссии Госдумы РФ, сообщил журналистам депутат Госдумы Александр Аксененко. Он пояснил, что законодательная инициатива касается внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), направленных на ужесточение административной ответственности за нецензурную брань в общественных местах, в интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий. "У нас в Государственной думе есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Петр Толстой, и мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Наше региональное отделение ВРНС (Всемирного русского народного собора – ред.) услышало этот призыв, эту инициативу… Мы вместе при поддержке общественности и ряда юристов смогли разработать и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространстве, сети интернет. Считаем, что нужно увеличивать и штрафы за использование ненормативной лексики", - сказал депутат. Парламентарий считает, что в настоящее время штрафы за нецензурную брань минимальны и никак не ограничивают употребление ненормативной лексики. "Я внесу такое предложение на рассмотрение нашей межфракционной комиссии, и мы уже, надеюсь, что в ближайшее время рассмотрим и будем эту идею лоббировать для того, чтобы защитить традиционные ценности и наш великий русский язык… В рамках нашего предложения до 10 и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц", - сказал Аксененко. Он сообщил, что инициатива также касается и устранения пробела в законодательстве, когда организаторы различных массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, которых они привлекают для шоу и которые в свою очередь используют ненормативную лексику. В настоящее время за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, в КоАП России есть статья 20.1 "Мелкое хулиганство". Административный штраф по ней составляет от 500 до 1 тысячи рублей.
https://ria.ru/20241105/putin-1981997061.html
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россия, петр толстой, госдума рф, общество
Россия, Петр Толстой, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики

Депутат Аксенов предложил повысить штраф за нецензурную брань

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Инициативу о кратном увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете планируется вынести на рассмотрение межфракционной комиссии Госдумы РФ, сообщил журналистам депутат Госдумы Александр Аксененко.
Он пояснил, что законодательная инициатива касается внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), направленных на ужесточение административной ответственности за нецензурную брань в общественных местах, в интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий.
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«
"У нас в Государственной думе есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Петр Толстой, и мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Наше региональное отделение ВРНС (Всемирного русского народного собора – ред.) услышало этот призыв, эту инициативу… Мы вместе при поддержке общественности и ряда юристов смогли разработать и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространстве, сети интернет. Считаем, что нужно увеличивать и штрафы за использование ненормативной лексики", - сказал депутат.
Парламентарий считает, что в настоящее время штрафы за нецензурную брань минимальны и никак не ограничивают употребление ненормативной лексики.
«
"Я внесу такое предложение на рассмотрение нашей межфракционной комиссии, и мы уже, надеюсь, что в ближайшее время рассмотрим и будем эту идею лоббировать для того, чтобы защитить традиционные ценности и наш великий русский язык… В рамках нашего предложения до 10 и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц", - сказал Аксененко.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
3 апреля, 01:23
Он сообщил, что инициатива также касается и устранения пробела в законодательстве, когда организаторы различных массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, которых они привлекают для шоу и которые в свою очередь используют ненормативную лексику.
В настоящее время за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, в КоАП России есть статья 20.1 "Мелкое хулиганство". Административный штраф по ней составляет от 500 до 1 тысячи рублей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
3 апреля, 01:23
 
РоссияПетр ТолстойГосдума РФОбщество
 
 
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