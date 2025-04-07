https://ria.ru/20250407/shtraf-2009776370.html

В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики

В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики - РИА Новости, 07.04.2025

В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики

Инициативу о кратном увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете планируется вынести на рассмотрение... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:17:00+03:00

2025-04-07T12:17:00+03:00

2025-04-07T12:23:00+03:00

россия

петр толстой

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Инициативу о кратном увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете планируется вынести на рассмотрение межфракционной комиссии Госдумы РФ, сообщил журналистам депутат Госдумы Александр Аксененко. Он пояснил, что законодательная инициатива касается внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), направленных на ужесточение административной ответственности за нецензурную брань в общественных местах, в интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий. "У нас в Государственной думе есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Петр Толстой, и мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Наше региональное отделение ВРНС (Всемирного русского народного собора – ред.) услышало этот призыв, эту инициативу… Мы вместе при поддержке общественности и ряда юристов смогли разработать и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространстве, сети интернет. Считаем, что нужно увеличивать и штрафы за использование ненормативной лексики", - сказал депутат. Парламентарий считает, что в настоящее время штрафы за нецензурную брань минимальны и никак не ограничивают употребление ненормативной лексики. "Я внесу такое предложение на рассмотрение нашей межфракционной комиссии, и мы уже, надеюсь, что в ближайшее время рассмотрим и будем эту идею лоббировать для того, чтобы защитить традиционные ценности и наш великий русский язык… В рамках нашего предложения до 10 и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц", - сказал Аксененко. Он сообщил, что инициатива также касается и устранения пробела в законодательстве, когда организаторы различных массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, которых они привлекают для шоу и которые в свою очередь используют ненормативную лексику. В настоящее время за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, в КоАП России есть статья 20.1 "Мелкое хулиганство". Административный штраф по ней составляет от 500 до 1 тысячи рублей.

https://ria.ru/20241105/putin-1981997061.html

https://ria.ru/20250403/shtraf-2009004125.html

https://ria.ru/20250403/shtraf-2009004125.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, петр толстой, госдума рф, общество