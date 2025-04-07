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В Севастополе скалы и пляжи очищают от мазута с помощью парогенератора - РИА Новости, 07.04.2025
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14:39 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/sevastopol-2009807822.html
В Севастополе скалы и пляжи очищают от мазута с помощью парогенератора
В Севастополе скалы и пляжи очищают от мазута с помощью парогенератора - РИА Новости, 07.04.2025
В Севастополе скалы и пляжи очищают от мазута с помощью парогенератора
Скалы и каменистый берег в Севастополе попробовали очищать от мазута с помощью парогенератора и абсорбента, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:39:00+03:00
2025-04-07T14:39:00+03:00
жкх
севастополь
анапа
россия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Скалы и каменистый берег в Севастополе попробовали очищать от мазута с помощью парогенератора и абсорбента, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "В Голубой бухте опробовали метод очистки камней и скал побережья от мазута с помощью парогенератора... При обработке скалы и камней горячим паром под давлением мазут плавится и остается на специальной сетке, либо же собирается при помощи сорбентов. Такой метод, конечно, трудозатратен, но эффективен и экологичен. Применять подобную технологию можно в доступных местах, где может подъехать специальная техника. Конечно, мы возьмем этот метод на вооружение", – написал Развожаев в Telegram-канале. Метод очистки паром порекомендовал федеральный оперативный штаб, развёрнутый в Анапе. В Севастополь специально доставили парогенератор, который выдает пар температурой 140 градусов под давлением в 10 бар, сообщил он. Развожаев отметил, что ранее спасатели и волонтёры уже очистили пляж Голубой бухты от загрязнений, но следы мазута остались на огромных камнях. Работы проводила Спасательная служба Севастополя вместе со специалистами Главного управления МЧС России по городу Севастополю. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
https://ria.ru/20250401/krym-2008567541.html
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севастополь
анапа
россия
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жкх, севастополь, анапа, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ЖКХ, Севастополь, Анапа, Россия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Севастополе скалы и пляжи очищают от мазута с помощью парогенератора

Развожаев: в Севастополе начали очищать от мазута скалы и каменистый берег паром

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВ окрестностях Севастополя
В окрестностях Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Скалы и каменистый берег в Севастополе попробовали очищать от мазута с помощью парогенератора и абсорбента, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"В Голубой бухте опробовали метод очистки камней и скал побережья от мазута с помощью парогенератора... При обработке скалы и камней горячим паром под давлением мазут плавится и остается на специальной сетке, либо же собирается при помощи сорбентов. Такой метод, конечно, трудозатратен, но эффективен и экологичен. Применять подобную технологию можно в доступных местах, где может подъехать специальная техника. Конечно, мы возьмем этот метод на вооружение", – написал Развожаев в Telegram-канале.
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Метод очистки паром порекомендовал федеральный оперативный штаб, развёрнутый в Анапе. В Севастополь специально доставили парогенератор, который выдает пар температурой 140 градусов под давлением в 10 бар, сообщил он.
Развожаев отметил, что ранее спасатели и волонтёры уже очистили пляж Голубой бухты от загрязнений, но следы мазута остались на огромных камнях. Работы проводила Спасательная служба Севастополя вместе со специалистами Главного управления МЧС России по городу Севастополю.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
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ЖКХСевастопольАнапаРоссияМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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