https://ria.ru/20250407/sevastopol-2009807822.html

В Севастополе скалы и пляжи очищают от мазута с помощью парогенератора

В Севастополе скалы и пляжи очищают от мазута с помощью парогенератора - РИА Новости, 07.04.2025

В Севастополе скалы и пляжи очищают от мазута с помощью парогенератора

Скалы и каменистый берег в Севастополе попробовали очищать от мазута с помощью парогенератора и абсорбента, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:39:00+03:00

2025-04-07T14:39:00+03:00

2025-04-07T14:39:00+03:00

жкх

севастополь

анапа

россия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Скалы и каменистый берег в Севастополе попробовали очищать от мазута с помощью парогенератора и абсорбента, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "В Голубой бухте опробовали метод очистки камней и скал побережья от мазута с помощью парогенератора... При обработке скалы и камней горячим паром под давлением мазут плавится и остается на специальной сетке, либо же собирается при помощи сорбентов. Такой метод, конечно, трудозатратен, но эффективен и экологичен. Применять подобную технологию можно в доступных местах, где может подъехать специальная техника. Конечно, мы возьмем этот метод на вооружение", – написал Развожаев в Telegram-канале. Метод очистки паром порекомендовал федеральный оперативный штаб, развёрнутый в Анапе. В Севастополь специально доставили парогенератор, который выдает пар температурой 140 градусов под давлением в 10 бар, сообщил он. Развожаев отметил, что ранее спасатели и волонтёры уже очистили пляж Голубой бухты от загрязнений, но следы мазута остались на огромных камнях. Работы проводила Спасательная служба Севастополя вместе со специалистами Главного управления МЧС России по городу Севастополю. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.

https://ria.ru/20250401/krym-2008567541.html

https://ria.ru/20250404/starovojt-2009309941.html

севастополь

анапа

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, севастополь, анапа, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)