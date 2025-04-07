Премьер Сербии оценил одного из кандидатов на пост главы правительства
Вучевич: кандидат в премьеры Сербии Мацут сможет наладить общественный диалог
© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Кандидат в премьеры Сербии, эндокринолог Джуро Мацут не отягощен грузом политического прошлого и легче сможет наладить общественный диалог на фоне продолжающихся уже полгода массовых протестов в Сербии, заявил премьер с техническим мандатом и глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич.
Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник сообщил, что вручает мандат на формирование нового правительства Сербии профессору медицины Белградского университета, замдиректора Клиники эндокринологии Университетского клинического центра Сербии доктору Джуро Мацуту, решение вступает в силу после публикации официальным изданием "Службени гласник" в начале недели. Вечером в воскресенье Вучич провел встречу с Мацутом, на которой пожелал ему успехов с формированием кабмина.
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"Профессор Мацут должен привнести новую энергию, и это (новое – ред.) правительство должно дать новую энергию, которая Сербии более чем необходима. Ожидаю, что он будет человеком, который сможет начать общественный диалог, он не отягощен некоторыми вещами из предыдущего периода, как мы и мое правительство, и может легче обсуждать со всеми людьми и общественностью дискурс, говорить и устанавливать коммуникацию", - заявил премьер с техническим мандатом в эфире Радио и телевидения Сербии в понедельник.
По словам Вучевича, Сербия как государство и ее народ переживают уже полгода в ходе массовых протестов после обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале города Нови-Сад и гибели людей нечто, что смогут осознать только спустя определенное время, потому что "кто-то попытался остановить жизнь, уничтожить государство, говоря о правосудии, правде, борьбе за более сильные госструктуры, при этом делая противоположное сказанному". Уходящий премьер отметил, что у профессора Мацута всего 7-10 дней на подготовку нового состава и программы правительства. Он высказал надежду, что новый кабинет министров внесет дозу оптимизма и прежде всего сосредоточится на экономике, а личный вклад кандидата в премьеры даст и развитию здравоохранения.
Будущий глава правительства, рожденный в 1963 году в Белграде и всю жизнь занимавшийся медициной и преподаванием, должен, по словам президента Сербии, "до Страстной пятницы" - 18 апреля - предложить состав и программу нового кабмина и получить поддержку большинства депутатов в Скупщине.
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Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.
Как подсчитало НКО ЦРТА, только за один март в Сербии проведено 1697 акций протеста.
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Протестующие из-за трагедии студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки.
В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
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Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".