https://ria.ru/20250407/sberbank-2009875094.html

Сбербанк снижает ставки по основным вкладам

Сбербанк снижает ставки по основным вкладам - РИА Новости, 07.04.2025

Сбербанк снижает ставки по основным вкладам

Сбербанк с 11 апреля снижает ставки по своим основным вкладам ("Лучший%" и "СберВклад") на 1 процентный пункт - максимальная для обычных клиентов будет... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:50:00+03:00

2025-04-07T17:50:00+03:00

2025-04-07T17:50:00+03:00

экономика

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/40/1525964089_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_939af90a1bcec277de4379b9fc95b036.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сбербанк с 11 апреля снижает ставки по своим основным вкладам ("Лучший%" и "СберВклад") на 1 процентный пункт - максимальная для обычных клиентов будет составлять 20% годовых вместо текущего 21%, следует из сообщения крупнейшего российского банка. "Сбербанк предупредил клиентов, что с 11 апреля снижает ставки по вкладам линеек "Лучший%" и "СберВклад". Максимальная ставка для всех клиентов будет 20% годовых, для клиентов с Новым СберПремьер - 20,25% на сроках 4-5 месяцев", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте Сбербанка, в настоящее время максимальные ставки по этим линейкам вкладов составляют 21% годовых и 21,25% годовых соответственно. Банк уточняет, что изменение условий не распространяется на вклады, которые будут оформлены до 11 апреля. "Мы хотим предупредить вкладчиков о снижении ставок по нашим накопительным продуктам, что позволит им в свою очередь принять взвешенное решение о размещении денег сейчас под выгодный процент", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250405/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сбербанк россии