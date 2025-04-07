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Сбербанк снижает ставки по основным вкладам - РИА Новости, 07.04.2025
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17:50 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/sberbank-2009875094.html
Сбербанк снижает ставки по основным вкладам
Сбербанк снижает ставки по основным вкладам - РИА Новости, 07.04.2025
Сбербанк снижает ставки по основным вкладам
Сбербанк с 11 апреля снижает ставки по своим основным вкладам ("Лучший%" и "СберВклад") на 1 процентный пункт - максимальная для обычных клиентов будет... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:50:00+03:00
2025-04-07T17:50:00+03:00
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сбербанк с 11 апреля снижает ставки по своим основным вкладам ("Лучший%" и "СберВклад") на 1 процентный пункт - максимальная для обычных клиентов будет составлять 20% годовых вместо текущего 21%, следует из сообщения крупнейшего российского банка. "Сбербанк предупредил клиентов, что с 11 апреля снижает ставки по вкладам линеек "Лучший%" и "СберВклад". Максимальная ставка для всех клиентов будет 20% годовых, для клиентов с Новым СберПремьер - 20,25% на сроках 4-5 месяцев", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте Сбербанка, в настоящее время максимальные ставки по этим линейкам вкладов составляют 21% годовых и 21,25% годовых соответственно. Банк уточняет, что изменение условий не распространяется на вклады, которые будут оформлены до 11 апреля. "Мы хотим предупредить вкладчиков о снижении ставок по нашим накопительным продуктам, что позволит им в свою очередь принять взвешенное решение о размещении денег сейчас под выгодный процент", - отмечается в сообщении.
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экономика, сбербанк россии
Экономика, Сбербанк России
Сбербанк снижает ставки по основным вкладам

Сбер с 11 апреля снизит ставки по основным вкладам на 1 п.п., максимум будет 20%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сбербанк с 11 апреля снижает ставки по своим основным вкладам ("Лучший%" и "СберВклад") на 1 процентный пункт - максимальная для обычных клиентов будет составлять 20% годовых вместо текущего 21%, следует из сообщения крупнейшего российского банка.
«
"Сбербанк предупредил клиентов, что с 11 апреля снижает ставки по вкладам линеек "Лучший%" и "СберВклад". Максимальная ставка для всех клиентов будет 20% годовых, для клиентов с Новым СберПремьер - 20,25% на сроках 4-5 месяцев", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Сбербанка, в настоящее время максимальные ставки по этим линейкам вкладов составляют 21% годовых и 21,25% годовых соответственно.
Банк уточняет, что изменение условий не распространяется на вклады, которые будут оформлены до 11 апреля. "Мы хотим предупредить вкладчиков о снижении ставок по нашим накопительным продуктам, что позволит им в свою очередь принять взвешенное решение о размещении денег сейчас под выгодный процент", - отмечается в сообщении.
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