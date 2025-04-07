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В ЕС заявили, что не обсуждали с Трампом смягчение санкций против России - РИА Новости, 07.04.2025
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15:56 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/sanktsii-2009826212.html
В ЕС заявили, что не обсуждали с Трампом смягчение санкций против России
В ЕС заявили, что не обсуждали с Трампом смягчение санкций против России - РИА Новости, 07.04.2025
В ЕС заявили, что не обсуждали с Трампом смягчение санкций против России
Евросоюз пока не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о смягчении санкций против России, заявил специальный посланник Европейского союза по... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:56:00+03:00
2025-04-07T15:56:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
владимир путин
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз пока не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о смягчении санкций против России, заявил специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан. На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе контактов в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций, но, если Штаты хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно. "Мы пока не вели с американцами обсуждений по вопросу санкций", - заявил О'Салливан в интервью агентству Блумберг. Как пишет агентство, дипломат добавил, что Вашингтон пока не связывался с ЕС для обсуждения ослабления санкций против РФ. Он также отметил, что санкции необходимы для ЕС в качестве рычага давления, но его нужно использовать "продуманно и медленно". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250226/resursy-2001595861.html
https://ria.ru/20250404/sanktsii-2009386549.html
https://ria.ru/20250316/neft-2005217613.html
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россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС заявили, что не обсуждали с Трампом смягчение санкций против России

Спецпосланник О'Салливан: ЕС не обсуждал с Трампом смягчение санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на фоне флагов США и ЕС
Президент США Дональд Трамп на фоне флагов США и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп на фоне флагов США и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз пока не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о смягчении санкций против России, заявил специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе контактов в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций, но, если Штаты хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно.
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"Мы пока не вели с американцами обсуждений по вопросу санкций", - заявил О'Салливан в интервью агентству Блумберг.
Как пишет агентство, дипломат добавил, что Вашингтон пока не связывался с ЕС для обсуждения ослабления санкций против РФ. Он также отметил, что санкции необходимы для ЕС в качестве рычага давления, но его нужно использовать "продуманно и медленно".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевВладимир ПутинЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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