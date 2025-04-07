https://ria.ru/20250407/samara-2009898012.html

В Самаре ищут подозреваемых в драке со стрельбой в общепите

В Самаре ищут подозреваемых в драке со стрельбой в общепите - РИА Новости, 07.04.2025

В Самаре ищут подозреваемых в драке со стрельбой в общепите

Следователи ищут жителей Самары, которые, предположительно, устроили драку со стрельбой в одном из заведений общепита города, сообщает СУСК России по Самарской... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:02:00+03:00

2025-04-07T20:02:00+03:00

2025-04-07T20:02:00+03:00

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САМАРА, 7 апр - РИА Новости. Следователи ищут жителей Самары, которые, предположительно, устроили драку со стрельбой в одном из заведений общепита города, сообщает СУСК России по Самарской области. В СК сообщили, что при мониторинге СМИ нашли публикации, где сообщалось о драке с использованием огнестрельного оружия на улице в Самаре. По версии следствия, ночью 6 апреля в заведении общепита в Самаре между мужчинами произошел конфликт, который продолжился на улице и перерос в драку. Один из участников несколько раз выстрелил в своих оппонентов, в результате трем потерпевшим понадобилась медицинская помощь. На данный момент установлены все участники конфликта. По факту инцидента следователи расследуют уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). "По данным следствия, к совершению преступления причастны местные жители: Гунбин Ян Сергеевич и Пильщиков Егор Евгеньевич, которые объявлены в розыск. Следственное управление просит граждан, которым может быть известна какая-либо информацию о местонахождении подозреваемых, обращаться в следственное управление по круглосуточному номеру телефону: 8-846-300-7-114", - говорится в сообщении СУСК России по региону в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250403/politsija-2009185415.html

https://ria.ru/20250401/murmansk-2008539816.html

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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)