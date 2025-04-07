https://ria.ru/20250407/rumyniya-2009884984.html

Кандидат в президенты Румынии пообещал увеличить военные расходы

Кандидат в президенты Румынии пообещал увеличить военные расходы - РИА Новости, 07.04.2025

Кандидат в президенты Румынии пообещал увеличить военные расходы

Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта заявил, что в случае избрания поддержит увеличение расходов, чтобы в 2026 году они составляли более 3% ВВП страны, и... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:41:00+03:00

2025-04-07T18:41:00+03:00

2025-04-07T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта заявил, что в случае избрания поддержит увеличение расходов, чтобы в 2026 году они составляли более 3% ВВП страны, и займется созданием военной авиабазы, где будут размещены американские войска, передает агентство Рейтер по итогам интервью с политиком. "Он сказал, что поддержит увеличение расходов Румынии на оборону до более чем 3% от объема производства в 2026 году с запланированных 2,5% в этом году, и сказал, что сосредоточится на создании флагманской военной авиабазы ​​"Михаил Когэлничану", где разместятся американские войска", - пишет агентство. Понта добавил, что его подход будет сосредоточен на поддержке вступления в ЕС Молдавии и Западных Балкан, а также на стратегическом партнерстве с Польшей и Турцией. Ранее нынешние румынские власти также объявляли о намерении увеличить военные расходы. Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая, если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, однако конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования. Более того, лидировавшего на тот момент независимого кандидата Кэлина Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.

https://ria.ru/20250407/rumyniya-2009824817.html

https://ria.ru/20250320/rumyniya-2006315171.html

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в мире, румыния, молдавия, польша, виктор понта, евросоюз