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Россотрудничество может открыть партнерский Русский дом в Стамбуле - РИА Новости, 07.04.2025
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13:58 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/rossotrudnichestvo-2009798344.html
Россотрудничество может открыть партнерский Русский дом в Стамбуле
Россотрудничество может открыть партнерский Русский дом в Стамбуле - РИА Новости, 07.04.2025
Россотрудничество может открыть партнерский Русский дом в Стамбуле
Россотрудничество думает об открытии партнерского Русского дома в Стамбуле, заключит необходимое соглашение, если там появится партнер, заявил глава... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:58:00+03:00
2025-04-07T13:58:00+03:00
стамбул
россия
турция
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россотрудничество думает об открытии партнерского Русского дома в Стамбуле, заключит необходимое соглашение, если там появится партнер, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Недавно встречался с руководителем фонда Юнуса Эмре, это наш аналог в Турецкой Республике. Мы обсуждали возможность расширения их проектов в России и наших (в Турции - ред.). Обсуждалось, в том числе, возможное открытие (Русского дома - ред.) в Стамбуле", - сказал он на конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он напомнил, что Россотрудничество может открывать государственные Русские дома только там, где действуют межправсоглашения, которые прорабатываются по линии внешнеполитических ведомств. "У нас есть довольно элегантный выход из ситуации - партнерские организации. В прошлом году мы подписали соглашение с партнерским Русским домом, который работает в Анталии и Алании. Почему бы не сделать что-то подобное и со Стамбулом? Если у нас появится кокой-то партнер в Стамбуле, мы будем рады посмотреть, что можем делать вместе, и заключить это соглашение", - заключил Примаков. Партнерские Русские дома - негосударственные и открываются частными лицами, компаниями и НКО. Глобальная сеть партнерских Русских домов расширилась до 23 организаций в 20 государствах мира. Больше половины находятся на Африканском континенте. Четыре представительства действуют в Азии, три - на Ближнем Востоке, два - в Латинской Америке, одно - в Европе.
https://ria.ru/20250407/primakov-2009774618.html
https://ria.ru/20250322/dom-2006666523.html
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стамбул, россия, турция, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков (россотрудничество)
Стамбул, Россия, Турция, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Евгений Примаков (Россотрудничество)
Россотрудничество может открыть партнерский Русский дом в Стамбуле

Примаков: Россотрудничество может открыть партнерский Русский дом в Стамбуле

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Евгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Евгений Примаков . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россотрудничество думает об открытии партнерского Русского дома в Стамбуле, заключит необходимое соглашение, если там появится партнер, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Недавно встречался с руководителем фонда Юнуса Эмре, это наш аналог в Турецкой Республике. Мы обсуждали возможность расширения их проектов в России и наших (в Турции - ред.). Обсуждалось, в том числе, возможное открытие (Русского дома - ред.) в Стамбуле", - сказал он на конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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Он напомнил, что Россотрудничество может открывать государственные Русские дома только там, где действуют межправсоглашения, которые прорабатываются по линии внешнеполитических ведомств.
"У нас есть довольно элегантный выход из ситуации - партнерские организации. В прошлом году мы подписали соглашение с партнерским Русским домом, который работает в Анталии и Алании. Почему бы не сделать что-то подобное и со Стамбулом? Если у нас появится кокой-то партнер в Стамбуле, мы будем рады посмотреть, что можем делать вместе, и заключить это соглашение", - заключил Примаков.
Партнерские Русские дома - негосударственные и открываются частными лицами, компаниями и НКО.
Глобальная сеть партнерских Русских домов расширилась до 23 организаций в 20 государствах мира. Больше половины находятся на Африканском континенте. Четыре представительства действуют в Азии, три - на Ближнем Востоке, два - в Латинской Америке, одно - в Европе.
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СтамбулРоссияТурцияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений Примаков (Россотрудничество)
 
 
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