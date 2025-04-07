https://ria.ru/20250407/rossiya-2009649133.html

На Трампа надейся, а сам не плошай: России предстоит хаос

На Трампа надейся, а сам не плошай: России предстоит хаос - РИА Новости, 07.04.2025

На Трампа надейся, а сам не плошай: России предстоит хаос

Переговоры с командой Дональда Трампа идут в стиле "шаг вперед — два шага назад", но ничего удивительного тут нет. Это наглядное следствие того, что Штаты... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:00:00+03:00

2025-04-07T08:00:00+03:00

2025-04-07T08:06:00+03:00

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Переговоры с командой Дональда Трампа идут в стиле "шаг вперед — два шага назад", но ничего удивительного тут нет. Это наглядное следствие того, что Штаты перестали быть мировым полицейским, гегемоном или кем там они себе воображали.На внутреннем фронте президент Трамп сталкивается с ожесточенной внутренней фрондой. На внешнем — не может реализовать заявленное им перемирие в секторе Газа и не знает, что противопоставить открытому бунту европейских вассалов.Пятнадцать лет назад канадский историк Альфред Маккой опубликовал свою статью "Как рухнет Америка в 2025 году". Сейчас то же интернет-издание перепечатало ее — непонятно, это ирония или признание того, что катастрофа неотвратима? Во всяком случае, для нашего поколения, выросшего в эпоху абсолютной гегемонии Америки в 1990-е, положение дел удивительно: у американского президента, считавшегося когда-то самым могущественным человеком в мире, банально нет ресурса, чтобы продавить свои решения.Но что придет на смену эпохе однополярности? Ведь никаких сравнимых с США эпохи 90-х центров силы в современном мире так и не возникло. Да, много шумит европейская бюрократия, однако все ее усилия уходят на то, чтобы ругаться с Трампом. Реальное влияние ЕС на мировые дела ничтожно.На практике Европа растянулась в шпагате между Россией и Китаем, да еще имеет под боком бойкую Турцию, и каждая страна — член ЕС пытается усидеть на этих стульях по-своему. Поаплодируем их искусству.Очереди на должность мирового полицейского не наблюдается. Ресурсы позволяли бы это сделать Китаю. Однако там не хотят повторять ошибку американцев и растрачиваться на внешнеполитические активности. Пекин занят своими делами, а самое насущное из них — экономический рост.Свои дела есть и у России — это отнюдь не только Украина. Для нас тоже предельно важна экономика, важнее даже демографической ямы.Однополярный мир канул в Лету тихо и незаметно. Риторика Запада осталась прежней, однако структуры старого мира за время СВО истлели и рухнули. Сегодня в мире ситуация примерно такая же, как в конце 1980-х в СССР: газеты верноподданно рапортуют про строительство коммунизма, а в реале все уже решительно изменилось и новые структуры вытесняют старые из жизни.А многополярный мир, как мы видим, выглядит так, как сегодня: вязкие локальные конфликты, выматывающая, тягомотная борьба интересов. Внезапно на авансцену мировой политики выходят небольшие страны, и их харизматичные лидеры обретают политический вес, совершенно вроде бы не соответствующий масштабу их государства, — стоит посмотреть хотя бы на Виктора Орбана.Много говорили о том, что нас ждет эпоха крушения национальных государств. Прогноз если и сбылся, то разве что в отношении Запада. Там действительно активно идет замещение населения, а управлять этой массой пытаются мутные олигархи, практически в открытую создающие свои марионеточные режимы.А вот для незападных суверенных государств наступила эпоха расцвета. Россия и Индия, Бразилия и Китай, Индонезия и Эфиопия, Турция и Вьетнам — все чувствуют себя отлично и все нацелены на самостоятельное развитие.Фактически для многих стран сегодня пришло время новой деколонизации — освобождения от кабалы коллективного Запада. Они смело конкурируют на мировой арене с бывшими колонизаторами и активно играют на противоречивых интересах крупных стран. И это тоже примета многополярности.Скажут, что западный блок пытается сохранить свою гегемонию, переходя от поэзии постановочной демократии к суровой прозе диктатуры. И Трамп заигрывает с идеей третьего срока, и Макрон завел уголовку на главного кандидата на пост президента Марин Ле Пен, и в Румынии отменили выборы из-за победы неугодного кандидата. Однако эти попытки поиграть в диктатуру выражают разве что отчаяние перед невозможностью реально управлять массами и рулить процессами.Гонения на Трампа привели к его победе, а к чему приведет уголовное преследование Марин Ле Пен? Ведь если слишком сильно закрутить гайки, они слетят с резьбы.Россия не была инициатором разрушения старой политической модели, западные элиты все сделали сами, до последнего предела разгуляв свое самомнение и агрессивность. Но текущее положение дел нам, несомненно, выгодно: по итогам последних лет мы стали одной из сильнейших мировых держав. Наш экономический и военный потенциал позволяет стране развиваться мирно и независимо, оставаясь островом стабильности в море геополитического хаоса.Возвращаясь к переговорам с Вашингтоном: прагматизм американской администрации в ее стремлении к миру нельзя не приветствовать. Однако на Трампа надейся, а сам не плошай: наш визави на переговорах далеко не всесилен. Если его заклюют ястребы и заставят изменить курс, для нас ничего, по сути, не изменится.Будем добивать ВСУ, будем решать свои проблемы по мере их возникновения, продолжим двигаться своим курсом — без каких-то надежд на дядюшку Сэма или дядюшку Си. В новом, многополярном мире у России есть все шансы на успех.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250318/mnogopolyarnost-2005575395.html

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аналитика, в мире, россия, китай, америка, многополярность