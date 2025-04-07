https://ria.ru/20250407/rossiya-2009649133.html
На Трампа надейся, а сам не плошай: России предстоит хаос
На Трампа надейся, а сам не плошай: России предстоит хаос - РИА Новости, 07.04.2025
На Трампа надейся, а сам не плошай: России предстоит хаос
Переговоры с командой Дональда Трампа идут в стиле "шаг вперед — два шага назад", но ничего удивительного тут нет. Это наглядное следствие того, что Штаты... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:00:00+03:00
2025-04-07T08:00:00+03:00
2025-04-07T08:06:00+03:00
аналитика
в мире
россия
китай
америка
многополярность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009656632_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_dddf2dc673962959e439bd89600d9dba.jpg
Переговоры с командой Дональда Трампа идут в стиле "шаг вперед — два шага назад", но ничего удивительного тут нет. Это наглядное следствие того, что Штаты перестали быть мировым полицейским, гегемоном или кем там они себе воображали.На внутреннем фронте президент Трамп сталкивается с ожесточенной внутренней фрондой. На внешнем — не может реализовать заявленное им перемирие в секторе Газа и не знает, что противопоставить открытому бунту европейских вассалов.Пятнадцать лет назад канадский историк Альфред Маккой опубликовал свою статью "Как рухнет Америка в 2025 году". Сейчас то же интернет-издание перепечатало ее — непонятно, это ирония или признание того, что катастрофа неотвратима? Во всяком случае, для нашего поколения, выросшего в эпоху абсолютной гегемонии Америки в 1990-е, положение дел удивительно: у американского президента, считавшегося когда-то самым могущественным человеком в мире, банально нет ресурса, чтобы продавить свои решения.Но что придет на смену эпохе однополярности? Ведь никаких сравнимых с США эпохи 90-х центров силы в современном мире так и не возникло. Да, много шумит европейская бюрократия, однако все ее усилия уходят на то, чтобы ругаться с Трампом. Реальное влияние ЕС на мировые дела ничтожно.На практике Европа растянулась в шпагате между Россией и Китаем, да еще имеет под боком бойкую Турцию, и каждая страна — член ЕС пытается усидеть на этих стульях по-своему. Поаплодируем их искусству.Очереди на должность мирового полицейского не наблюдается. Ресурсы позволяли бы это сделать Китаю. Однако там не хотят повторять ошибку американцев и растрачиваться на внешнеполитические активности. Пекин занят своими делами, а самое насущное из них — экономический рост.Свои дела есть и у России — это отнюдь не только Украина. Для нас тоже предельно важна экономика, важнее даже демографической ямы.Однополярный мир канул в Лету тихо и незаметно. Риторика Запада осталась прежней, однако структуры старого мира за время СВО истлели и рухнули. Сегодня в мире ситуация примерно такая же, как в конце 1980-х в СССР: газеты верноподданно рапортуют про строительство коммунизма, а в реале все уже решительно изменилось и новые структуры вытесняют старые из жизни.А многополярный мир, как мы видим, выглядит так, как сегодня: вязкие локальные конфликты, выматывающая, тягомотная борьба интересов. Внезапно на авансцену мировой политики выходят небольшие страны, и их харизматичные лидеры обретают политический вес, совершенно вроде бы не соответствующий масштабу их государства, — стоит посмотреть хотя бы на Виктора Орбана.Много говорили о том, что нас ждет эпоха крушения национальных государств. Прогноз если и сбылся, то разве что в отношении Запада. Там действительно активно идет замещение населения, а управлять этой массой пытаются мутные олигархи, практически в открытую создающие свои марионеточные режимы.А вот для незападных суверенных государств наступила эпоха расцвета. Россия и Индия, Бразилия и Китай, Индонезия и Эфиопия, Турция и Вьетнам — все чувствуют себя отлично и все нацелены на самостоятельное развитие.Фактически для многих стран сегодня пришло время новой деколонизации — освобождения от кабалы коллективного Запада. Они смело конкурируют на мировой арене с бывшими колонизаторами и активно играют на противоречивых интересах крупных стран. И это тоже примета многополярности.Скажут, что западный блок пытается сохранить свою гегемонию, переходя от поэзии постановочной демократии к суровой прозе диктатуры. И Трамп заигрывает с идеей третьего срока, и Макрон завел уголовку на главного кандидата на пост президента Марин Ле Пен, и в Румынии отменили выборы из-за победы неугодного кандидата. Однако эти попытки поиграть в диктатуру выражают разве что отчаяние перед невозможностью реально управлять массами и рулить процессами.Гонения на Трампа привели к его победе, а к чему приведет уголовное преследование Марин Ле Пен? Ведь если слишком сильно закрутить гайки, они слетят с резьбы.Россия не была инициатором разрушения старой политической модели, западные элиты все сделали сами, до последнего предела разгуляв свое самомнение и агрессивность. Но текущее положение дел нам, несомненно, выгодно: по итогам последних лет мы стали одной из сильнейших мировых держав. Наш экономический и военный потенциал позволяет стране развиваться мирно и независимо, оставаясь островом стабильности в море геополитического хаоса.Возвращаясь к переговорам с Вашингтоном: прагматизм американской администрации в ее стремлении к миру нельзя не приветствовать. Однако на Трампа надейся, а сам не плошай: наш визави на переговорах далеко не всесилен. Если его заклюют ястребы и заставят изменить курс, для нас ничего, по сути, не изменится.Будем добивать ВСУ, будем решать свои проблемы по мере их возникновения, продолжим двигаться своим курсом — без каких-то надежд на дядюшку Сэма или дядюшку Си. В новом, многополярном мире у России есть все шансы на успех.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
https://ria.ru/20250318/mnogopolyarnost-2005575395.html
россия
китай
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009656632_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_5bc7a52ee2c6d9206e84637a4301f2b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, в мире, россия, китай, америка, многополярность
Аналитика, В мире, Россия, Китай, Америка, многополярность
Переговоры с командой Дональда Трампа идут в стиле "шаг вперед — два шага назад", но ничего удивительного тут нет. Это наглядное следствие того, что Штаты перестали быть мировым полицейским, гегемоном или кем там они себе воображали.
На внутреннем фронте президент Трамп сталкивается с ожесточенной внутренней фрондой. На внешнем — не может реализовать заявленное им перемирие в секторе Газа и не знает, что противопоставить открытому бунту европейских вассалов.
Пятнадцать лет назад канадский историк Альфред Маккой опубликовал свою статью "Как рухнет Америка в 2025 году". Сейчас то же интернет-издание перепечатало ее — непонятно, это ирония или признание того, что катастрофа неотвратима? Во всяком случае, для нашего поколения, выросшего в эпоху абсолютной гегемонии Америки в 1990-е, положение дел удивительно: у американского президента, считавшегося когда-то самым могущественным человеком в мире, банально нет ресурса, чтобы продавить свои решения.
Но что придет на смену эпохе однополярности? Ведь никаких сравнимых с США эпохи 90-х центров силы в современном мире так и не возникло. Да, много шумит европейская бюрократия, однако все ее усилия уходят на то, чтобы ругаться с Трампом. Реальное влияние ЕС на мировые дела ничтожно.
На практике Европа растянулась в шпагате между Россией и Китаем, да еще имеет под боком бойкую Турцию, и каждая страна — член ЕС пытается усидеть на этих стульях по-своему. Поаплодируем их искусству.
Очереди на должность мирового полицейского не наблюдается. Ресурсы позволяли бы это сделать Китаю. Однако там не хотят повторять ошибку американцев и растрачиваться на внешнеполитические активности. Пекин занят своими делами, а самое насущное из них — экономический рост.
Свои дела есть и у России — это отнюдь не только Украина. Для нас тоже предельно важна экономика, важнее даже демографической ямы.
Однополярный мир канул в Лету тихо и незаметно. Риторика Запада осталась прежней, однако структуры старого мира за время СВО истлели и рухнули. Сегодня в мире ситуация примерно такая же, как в конце 1980-х в СССР: газеты верноподданно рапортуют про строительство коммунизма, а в реале все уже решительно изменилось и новые структуры вытесняют старые из жизни.
А многополярный мир, как мы видим, выглядит так, как сегодня: вязкие локальные конфликты, выматывающая, тягомотная борьба интересов. Внезапно на авансцену мировой политики выходят небольшие страны, и их харизматичные лидеры обретают политический вес, совершенно вроде бы не соответствующий масштабу их государства, — стоит посмотреть хотя бы на Виктора Орбана.
Много говорили о том, что нас ждет эпоха крушения национальных государств. Прогноз если и сбылся, то разве что в отношении Запада. Там действительно активно идет замещение населения, а управлять этой массой пытаются мутные олигархи, практически в открытую создающие свои марионеточные режимы.
А вот для незападных суверенных государств наступила эпоха расцвета. Россия и Индия, Бразилия и Китай, Индонезия и Эфиопия, Турция и Вьетнам — все чувствуют себя отлично и все нацелены на самостоятельное развитие.
Фактически для многих стран сегодня пришло время новой деколонизации — освобождения от кабалы коллективного Запада. Они смело конкурируют на мировой арене с бывшими колонизаторами и активно играют на противоречивых интересах крупных стран. И это тоже примета многополярности.
Скажут, что западный блок пытается сохранить свою гегемонию, переходя от поэзии постановочной демократии к суровой прозе диктатуры. И Трамп заигрывает с идеей третьего срока, и Макрон завел уголовку на главного кандидата на пост президента Марин Ле Пен, и в Румынии отменили выборы из-за победы неугодного кандидата. Однако эти попытки поиграть в диктатуру выражают разве что отчаяние перед невозможностью реально управлять массами и рулить процессами.
Гонения на Трампа привели к его победе, а к чему приведет уголовное преследование Марин Ле Пен? Ведь если слишком сильно закрутить гайки, они слетят с резьбы.
Россия не была инициатором разрушения старой политической модели, западные элиты все сделали сами, до последнего предела разгуляв свое самомнение и агрессивность. Но текущее положение дел нам, несомненно, выгодно: по итогам последних лет мы стали одной из сильнейших мировых держав. Наш экономический и военный потенциал позволяет стране развиваться мирно и независимо, оставаясь островом стабильности в море геополитического хаоса.
Возвращаясь к переговорам с Вашингтоном: прагматизм американской администрации в ее стремлении к миру нельзя не приветствовать. Однако на Трампа надейся, а сам не плошай: наш визави на переговорах далеко не всесилен. Если его заклюют ястребы и заставят изменить курс, для нас ничего, по сути, не изменится.
Будем добивать ВСУ, будем решать свои проблемы по мере их возникновения, продолжим двигаться своим курсом — без каких-то надежд на дядюшку Сэма или дядюшку Си. В новом, многополярном мире у России есть все шансы на успех.