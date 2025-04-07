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Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе - РИА Новости, 07.04.2025
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13:18 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/rossija-2009791485.html
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе - РИА Новости, 07.04.2025
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе
Представители России, Китая и Ирана проведут 7-8 апреля консультации в Москве по ядерной программе Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:18:00+03:00
2025-04-07T13:18:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Представители России, Китая и Ирана проведут 7-8 апреля консультации в Москве по ядерной программе Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Сегодня и завтра у нас будет еще одно трехстороннее заседание в Москве, на котором Китай, Россия и Иран обсудят различные аспекты, связанные с ядерным вопросом, (ядерной – ред.) сделкой и резолюцией №2231", – передает слова Багаи агентство IRNA. Ранее в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран пока не проводил ни одного раунда переговоров с США по своей ядерной программе, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, но через посредников. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250316/iran-2005261996.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, аббас аракчи
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Аббас Аракчи
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе

МИД Ирана: Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги Ирана, Китая и России
Флаги Ирана, Китая и России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Флаги Ирана, Китая и России . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Представители России, Китая и Ирана проведут 7-8 апреля консультации в Москве по ядерной программе Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Сегодня и завтра у нас будет еще одно трехстороннее заседание в Москве, на котором Китай, Россия и Иран обсудят различные аспекты, связанные с ядерным вопросом, (ядерной – ред.) сделкой и резолюцией №2231", – передает слова Багаи агентство IRNA.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Ответ Ирана на реализованную угрозу будет сокрушительным, заявили в КСИР
16 марта, 01:36
Ранее в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран пока не проводил ни одного раунда переговоров с США по своей ядерной программе, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, но через посредников.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Судьбу СВПД нельзя решить без России и Китая, заявила Захарова
20 марта, 18:28
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ
4 апреля, 18:33
 
В миреЦены на нефтьИранСШАДональд ТрампАли ХаменеиАббас Аракчи
 
 
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