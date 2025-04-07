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России нужно обеспечивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2025
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13:02 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/rossija-2009788301.html
России нужно обеспечивать свои интересы, заявил Песков
России нужно обеспечивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2025
России нужно обеспечивать свои интересы, заявил Песков
Россия должна обеспечить свои интересы, несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия должна обеспечить свои интересы, несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить те самые аспекты, о которых я только что говорил", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, безопасность
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Безопасность
России нужно обеспечивать свои интересы, заявил Песков

Песков: Россия должна обеспечить интересы, несмотря на идею прекращения огня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия должна обеспечить свои интересы, несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить те самые аспекты, о которых я только что говорил", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Минобороны назвало заявления Киева о прекращении атак уловкой Зеленского
28 марта, 11:42
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампБезопасность
 
 
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