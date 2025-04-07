https://ria.ru/20250407/rossija-2009788301.html

России нужно обеспечивать свои интересы, заявил Песков

России нужно обеспечивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2025

России нужно обеспечивать свои интересы, заявил Песков

Россия должна обеспечить свои интересы, несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:02:00+03:00

2025-04-07T13:02:00+03:00

2025-04-07T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия должна обеспечить свои интересы, несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить те самые аспекты, о которых я только что говорил", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html

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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, безопасность