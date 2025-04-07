https://ria.ru/20250407/rossija-2009757690.html

В России задержали 15 человек, работавших на телефонных аферистов

В России задержали 15 человек, работавших на телефонных аферистов - РИА Новости, 07.04.2025

В России задержали 15 человек, работавших на телефонных аферистов

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали 15 человек, которые по указанию мошенников из-за рубежа занимались подменой номеров телефонов в пяти регионах, сообщила... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:45:00+03:00

2025-04-07T10:45:00+03:00

2025-04-07T14:02:00+03:00

происшествия

технологии

россия

ярославская область

ставропольский край

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали 15 человек, которые по указанию мошенников из-за рубежа занимались подменой номеров телефонов в пяти регионах, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Мои коллеги из БСТМ МВД России совместно с оперативниками из территориальных подразделений полиции и ФСБ России продолжают использовать возможности искусственного интеллекта для ликвидации узлов связи, организованных зарубежными мошенниками. Их организаторы с помощью технологии подмены номеров помогают телефонным мошенникам из-за рубежа обманывать граждан России", — написала она.По словам Волк, в марте правоохранители получили информацию о 28 сим-боксах и двух сим-банках, работавших на территории пяти регионов. Они собрали данные о семи тысячах абонентских номеров, которые использовали аферисты. Как удалось установить, голосовые вызовы обеспечивались через виртуальные серверы, зарегистрированные в Европе. Они предназначались для объединения групп сим-боксов и их удаленного администрирования. Задержания и обыски проходили одновременно в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, в Чувашии, Башкирии и Ставропольском крае. В результате задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи. У них изъяли оборудование и несколько тысяч сим-карт. Волк подчеркнула, что сотрудники МВД широко применяют обработку больших массивов данных с помощью искусственного интеллекта. Это позволяет вычислять расположение сетей, которыми пользуются мошенники, и собирать интересующие следователей и оперативников данные об их деятельности. Против задержанных возбудили уголовное дело о мошенничестве, им избрали различные меры пресечения. Сейчас полицейские устанавливают всех соучастников, а также пострадавших от действий аферистов.По информации сервиса МТС "Защитник", в последние месяцы мошенники стали чаще звонить россиянам: если в декабре на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, то в этом — каждый семисотый. Чаще всего злоумышленники звонят жителям крупных городов: на Москву приходится 24 процента от всех мошеннических звонков, дальше идут Краснодар (семь процентов), Санкт-Петербург (шесть процентов), Казань (пять процентов) и Екатеринбург (четыре процента).

https://ria.ru/20250320/tatarstan-2006108114.html

https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009728154.html

https://ria.ru/20250318/peterburg-2005770292.html

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ярославская область

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Ликвидация узлов связи телефонных мошенников Мои коллеги из БСТМ МВД России совместно с оперативниками из территориальных подразделений полиции и ФСБ России продолжают использовать возможности искусственного интеллекта для ликвидации узлов связи, организованных зарубежными мошенниками. Их организаторы с помощью технологии подмены номеров помогают телефонным мошенникам из-за рубежа обманывать граждан России. 2025-04-07T10:45 true PT1M28S

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происшествия, технологии, россия, ярославская область, ставропольский край, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)