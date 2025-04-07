https://ria.ru/20250407/rossija-2009735231.html
В России выросло производство игристых вин
В России выросло производство игристых вин - РИА Новости, 07.04.2025
В России выросло производство игристых вин
Производство игристых вин в России в январе-марте 2025 года выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин – на 11,5%,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:10:00+03:00
2025-04-07T08:10:00+03:00
2025-04-07T08:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Производство игристых вин в России в январе-марте 2025 года выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин – на 11,5%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Согласны данным ведомства, за квартал было выпущено 3,685 миллиона декалитров игристых вин и 8,359 миллиона декалитров виноградных вин. По всем остальным видам алкоголя зафиксировано снижение. Так, плодовой алкогольной продукции было произведено на 89,6% меньше – 357 тысяч декалитров. Выпуск водки сократился на 22,7% - до 12,828 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий - на 9,2%, до 3,564 миллиона декалитров, коньяка – на 25%, до 1,44 миллиона декалитров. Производство крепкого алкоголя (свыше 9%) в целом снизилось за три месяца на 20,7% и составило 19,501 миллиона декалитров. Выпуск всей розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 26,6% - до 32,563 миллиона декалитров.
https://ria.ru/20250116/alkogol-1993971490.html
https://ria.ru/20250317/vodka-2005416635.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
В России выросло производство игристых вин
Производство игристых вин в России в январе-марте выросло на 15,6 процента
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Производство игристых вин в России в январе-марте 2025 года выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин – на 11,5%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Согласны данным ведомства, за квартал было выпущено 3,685 миллиона декалитров игристых вин и 8,359 миллиона декалитров виноградных вин.
По всем остальным видам алкоголя зафиксировано снижение. Так, плодовой алкогольной продукции было произведено на 89,6% меньше – 357 тысяч декалитров.
Выпуск водки сократился на 22,7% - до 12,828 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий - на 9,2%, до 3,564 миллиона декалитров, коньяка – на 25%, до 1,44 миллиона декалитров.
Производство крепкого алкоголя (свыше 9%) в целом снизилось за три месяца на 20,7% и составило 19,501 миллиона декалитров.
Выпуск всей розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 26,6% - до 32,563 миллиона декалитров.