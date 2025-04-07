Рейтинг@Mail.ru
Роснедра назвали сферы основного спроса на редкоземельные металлы - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/rosnedra-2009731688.html
Роснедра назвали сферы основного спроса на редкоземельные металлы
Роснедра назвали сферы основного спроса на редкоземельные металлы - РИА Новости, 07.04.2025
Роснедра назвали сферы основного спроса на редкоземельные металлы
Более 80% спроса на редкоземельные металлы (РЗМ) в России обеспечивает выпуск стекла, оптики и катализаторов, сообщили РИА Новости в Роснедрах. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T07:05:00+03:00
2025-04-07T07:05:00+03:00
экономика
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836482412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10bc9a573787c5d75d167d007279fe0f.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 80% спроса на редкоземельные металлы (РЗМ) в России обеспечивает выпуск стекла, оптики и катализаторов, сообщили РИА Новости в Роснедрах. "Основной объем потребления редкоземельных металлов в России приходится на выпуск стекла и оптики, а также катализаторов, суммарная доля которых составляет 80-87%. К прочим областям использования редкоземельных металлов в России следует отнести металлургию, выпуск магнитов, выращивание искусственных кристаллов (фианит), выпуск люминофоров, ядерную промышленность, высокотехнологичную керамику", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что в настоящее время в мире наибольший интерес вызывают так называемые "магнитные РЗМ", а именно - неодим, празеодим, диспрозий и тербий, востребованные в производстве постоянных магнитов, которые широко применяются в электронике, электромобилях, ветроэнергетических установках. "Неодим и празеодим наряду с лантаном и церием также пользуются высоким спросом со стороны производителей полировальных порошков и стекол, различных катализаторов для нефтеперерабатывающей, химической и автомобильной промышленности, аккумуляторных батарей, спецсплавов, керамики", - уточнили в Роснедрах. Основными сферами потребления редкоземельных металлов в мире является производство катализаторов, стекла, керамики, люминофоров, выращивание искусственных кристаллов, оптических волокон, микроволновых фильтров, а также цветная и черная металлургия, ядерная промышленность и электроника, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250406/rosnedra-2009595138.html
https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836482412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ceea959df8bb42b58552caa9859abea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), технологии
Экономика, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Технологии
Роснедра назвали сферы основного спроса на редкоземельные металлы

Роснедра: спрос на РЗМ обеспечивает выпуск стекла, оптики и катализаторов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКарьерный самосвал и экскаватор на руднике
Карьерный самосвал и экскаватор на руднике - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Карьерный самосвал и экскаватор на руднике. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 80% спроса на редкоземельные металлы (РЗМ) в России обеспечивает выпуск стекла, оптики и катализаторов, сообщили РИА Новости в Роснедрах.
"Основной объем потребления редкоземельных металлов в России приходится на выпуск стекла и оптики, а также катализаторов, суммарная доля которых составляет 80-87%. К прочим областям использования редкоземельных металлов в России следует отнести металлургию, выпуск магнитов, выращивание искусственных кристаллов (фианит), выпуск люминофоров, ядерную промышленность, высокотехнологичную керамику", - рассказали в ведомстве.
Один из двух отвалов фосфогипса под Воскресенском в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Роснедрах рассказали, что нужно для развития отрасли редких металлов
6 апреля, 04:22
Отмечается, что в настоящее время в мире наибольший интерес вызывают так называемые "магнитные РЗМ", а именно - неодим, празеодим, диспрозий и тербий, востребованные в производстве постоянных магнитов, которые широко применяются в электронике, электромобилях, ветроэнергетических установках.
"Неодим и празеодим наряду с лантаном и церием также пользуются высоким спросом со стороны производителей полировальных порошков и стекол, различных катализаторов для нефтеперерабатывающей, химической и автомобильной промышленности, аккумуляторных батарей, спецсплавов, керамики", - уточнили в Роснедрах.
Основными сферами потребления редкоземельных металлов в мире является производство катализаторов, стекла, керамики, люминофоров, выращивание искусственных кристаллов, оптических волокон, микроволновых фильтров, а также цветная и черная металлургия, ядерная промышленность и электроника, добавили в ведомстве.
Арктика - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике
5 апреля, 04:21
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала