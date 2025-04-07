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Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах - РИА Новости, 07.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:32 07.04.2025 (обновлено: 20:33 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/robert-2009902527.html
Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах
Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах - РИА Новости, 07.04.2025
Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах
Американский актер Роберт де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы форума. РИА Новости, 07.04.2025
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культура
роберт де ниро
фрэнсис форд коппола
мартин скорсезе
в мире
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ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Американский актер Роберт де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы форума. "Тринадцатого мая 2025 года американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь за выдающиеся достижения на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля, спустя 14 лет после того, как он председательствовал в жюри в 2011 году", - сообщили организаторы в коммюнике. Актер, которому в августе исполнится 82 года, сыграл более чем в 140 картинах. На его счету главные роли в таких культовых фильмах, как драмы "Крестный отец 2" Фрэнсиса Форда Копполы, "Пробуждение", криминальные фильмы "Славные парни", "Казино" и триллер "Таксист" Мартина Скорсезе, "Однажды в Америке" Серджио Леоне и многие другие. Он дважды становился лауреатом престижных кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус". Конкурсная программа 78-го Каннского кинофестиваля будет объявлена 10 апреля. Киносмотр пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая 2025 года.
https://ria.ru/20250304/kusturitsa-2002870468.html
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роберт де ниро, фрэнсис форд коппола, мартин скорсезе, в мире
Культура, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, В мире
Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах

Роберт Де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

© AP Photo / Invision/Joel C RyanРоберт Де Ниро
Роберт Де Ниро - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Роберт Де Ниро. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Американский актер Роберт де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы форума.
«
"Тринадцатого мая 2025 года американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь за выдающиеся достижения на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля, спустя 14 лет после того, как он председательствовал в жюри в 2011 году", - сообщили организаторы в коммюнике.
Актер, которому в августе исполнится 82 года, сыграл более чем в 140 картинах. На его счету главные роли в таких культовых фильмах, как драмы "Крестный отец 2" Фрэнсиса Форда Копполы, "Пробуждение", криминальные фильмы "Славные парни", "Казино" и триллер "Таксист" Мартина Скорсезе, "Однажды в Америке" Серджио Леоне и многие другие. Он дважды становился лауреатом престижных кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус".
Конкурсная программа 78-го Каннского кинофестиваля будет объявлена 10 апреля.
Киносмотр пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая 2025 года.
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Кустурица раскритиковал присуждение "Оскара" фильму "Анора"
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КультураРоберт Де НироФрэнсис Форд КопполаМартин СкорсезеВ мире
 
 
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