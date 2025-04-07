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Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах
Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах - РИА Новости, 07.04.2025
Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах
Американский актер Роберт де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы форума. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:32:00+03:00
2025-04-07T20:32:00+03:00
2025-04-07T20:33:00+03:00
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ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Американский актер Роберт де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы форума. "Тринадцатого мая 2025 года американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь за выдающиеся достижения на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля, спустя 14 лет после того, как он председательствовал в жюри в 2011 году", - сообщили организаторы в коммюнике. Актер, которому в августе исполнится 82 года, сыграл более чем в 140 картинах. На его счету главные роли в таких культовых фильмах, как драмы "Крестный отец 2" Фрэнсиса Форда Копполы, "Пробуждение", криминальные фильмы "Славные парни", "Казино" и триллер "Таксист" Мартина Скорсезе, "Однажды в Америке" Серджио Леоне и многие другие. Он дважды становился лауреатом престижных кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус". Конкурсная программа 78-го Каннского кинофестиваля будет объявлена 10 апреля. Киносмотр пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая 2025 года.
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роберт де ниро, фрэнсис форд коппола, мартин скорсезе, в мире
Культура, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, В мире
Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах
Роберт Де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля