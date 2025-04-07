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По требованию РКН удалили почти 400 тысяч публикаций и Telegram-каналов - РИА Новости, 07.04.2025
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19:36 07.04.2025 (обновлено: 20:13 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/rnk-2009894602.html
По требованию РКН удалили почти 400 тысяч публикаций и Telegram-каналов
По требованию РКН удалили почти 400 тысяч публикаций и Telegram-каналов - РИА Новости, 07.04.2025
По требованию РКН удалили почти 400 тысяч публикаций и Telegram-каналов
Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора с 2017 года, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:36:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
telegram
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора с 2017 года, заявили РИА Новости в ведомстве."В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов", - сообщили в ведомстве.Позднее ведомство уточнило РИА Новости, что речь идет об удалениях с 2017 года.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, telegram
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Telegram
По требованию РКН удалили почти 400 тысяч публикаций и Telegram-каналов

По требованию РКН удалили более 373 тысячи публикаций и Telegram-каналов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора с 2017 года, заявили РИА Новости в ведомстве.
"В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов", - сообщили в ведомстве.
Позднее ведомство уточнило РИА Новости, что речь идет об удалениях с 2017 года.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
РКН требовал от Telegram удалить канал "ВЧК-ОПГУ"*
Вчера, 19:31
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияTelegram
 
 
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