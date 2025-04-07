https://ria.ru/20250407/rnk-2009894602.html

По требованию РКН удалили почти 400 тысяч публикаций и Telegram-каналов

По требованию РКН удалили почти 400 тысяч публикаций и Telegram-каналов - РИА Новости, 07.04.2025

По требованию РКН удалили почти 400 тысяч публикаций и Telegram-каналов

Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора с 2017 года, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:36:00+03:00

2025-04-07T19:36:00+03:00

2025-04-07T20:13:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора с 2017 года, заявили РИА Новости в ведомстве."В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов", - сообщили в ведомстве.Позднее ведомство уточнило РИА Новости, что речь идет об удалениях с 2017 года.

https://ria.ru/20250407/vchk-opgu-2009893801.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, telegram