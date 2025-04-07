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Беженец из Часова Яра рассказал, как ореховое дерево спасло его от ВСУ - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/raketa-2009911726.html
Беженец из Часова Яра рассказал, как ореховое дерево спасло его от ВСУ
Беженец из Часова Яра рассказал, как ореховое дерево спасло его от ВСУ - РИА Новости, 07.04.2025
Беженец из Часова Яра рассказал, как ореховое дерево спасло его от ВСУ
Беженец из Часова Яра рассказал РИА Новости, как ореховое дерево, ветви которого задела выпущенная ВСУ ракета, спасло ему жизнь. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:05:00+03:00
2025-04-07T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Беженец из Часова Яра рассказал РИА Новости, как ореховое дерево, ветви которого задела выпущенная ВСУ ракета, спасло ему жизнь. "Нас спас орех. Он зацепил, кассеты разбросало. И просто полетело не в нас. Пробила (ракета - ред.) кирпичи и улетела в подвал. А остальное, что разрывалось, нас контузило. Перепонки поразрывало. Ранило соседку и ее сына", - сказал житель города. По его словам, украинские военные заранее вычисляли, где живут мирные жители в Часовом Яре, чтобы наносить по ним удары. "Знали, что живут люди, потому что стояли буржуйки в квартирах... Они походили по городу и буквально через 15 минут после их исчезновения по тем домам, где люди жили, по этим всем домам прилетели "грады", - добавил он. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250407/naemniki-2009907091.html
https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html
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часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Россия
Беженец из Часова Яра рассказал, как ореховое дерево спасло его от ВСУ

Беженец из Часова Яра рассказал, как ореховое дерево спасло его от ракеты ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Беженец из Часова Яра рассказал РИА Новости, как ореховое дерево, ветви которого задела выпущенная ВСУ ракета, спасло ему жизнь.
"Нас спас орех. Он зацепил, кассеты разбросало. И просто полетело не в нас. Пробила (ракета - ред.) кирпичи и улетела в подвал. А остальное, что разрывалось, нас контузило. Перепонки поразрывало. Ранило соседку и ее сына", - сказал житель города.
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По его словам, украинские военные заранее вычисляли, где живут мирные жители в Часовом Яре, чтобы наносить по ним удары.
"Знали, что живут люди, потому что стояли буржуйки в квартирах... Они походили по городу и буквально через 15 минут после их исчезновения по тем домам, где люди жили, по этим всем домам прилетели "грады", - добавил он.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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