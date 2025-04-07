https://ria.ru/20250407/rada-2009911421.html
В Раде призвали использовать оружие против сотрудников военкоматов
В Раде призвали использовать оружие против сотрудников военкоматов - РИА Новости, 07.04.2025
В Раде призвали использовать оружие против сотрудников военкоматов
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинцев в Telegram оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК вплоть до использования огнестрельного оружия. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:02:00+03:00
2025-04-07T22:02:00+03:00
2025-04-07T22:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинцев в Telegram оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК вплоть до использования огнестрельного оружия.Так он прокомментировал распространившийся в Сети видеоролик, на котором женщина стреляет в воздух из охотничьего ружья, чтобы спасти мужа от сотрудников военкомата."С этой женщины нужно брать пример!" — заявил политик.По словам нардепа, одним выстрелом она заставила представителей ТЦК задуматься о том, стоит ли риск тех денег, которые им платит государство."И чем больше таких случаев будет, тем быстрее мы избавимся от режима!" — отметил Дмитрук.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, мария захарова, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Верховная Рада Украины
В Раде призвали использовать оружие против сотрудников военкоматов
Депутат Рады Дмитрук призвал украинцев использовать оружие против ТЦК
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинцев в Telegram оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК вплоть до использования огнестрельного оружия.
Так он прокомментировал распространившийся в Сети видеоролик, на котором женщина стреляет в воздух из охотничьего ружья, чтобы спасти мужа от сотрудников военкомата.
"С этой женщины нужно брать пример!" — заявил политик.
По словам нардепа, одним выстрелом она заставила представителей ТЦК задуматься о том, стоит ли риск тех денег, которые им платит государство.
«
"И чем больше таких случаев будет, тем быстрее мы избавимся от режима!" — отметил Дмитрук.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что "принудительная мобилизация" на Украине
войдет в учебники как геноцид украинского народа.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.