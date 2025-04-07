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Путин поблагодарил Лукашенко за задержание взрывчатки на границе - РИА Новости, 07.04.2025
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20:13 07.04.2025 (обновлено: 20:20 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/putin-2009899404.html
Путин поблагодарил Лукашенко за задержание взрывчатки на границе
Путин поблагодарил Лукашенко за задержание взрывчатки на границе - РИА Новости, 07.04.2025
Путин поблагодарил Лукашенко за задержание взрывчатки на границе
Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней на польско-белорусской... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:13:00+03:00
2025-04-07T20:20:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней на польско-белорусской границе крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого"."Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся сегодня вечером. Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, "президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз".В воскресенье государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. В эфире телеканала "Беларусь 1" позже уточнили, что микроавтобус с молдавскими номерами, который следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Россию, был задержан 2 апреля. Автомобиль был профессионально переварен для сокрытия взрывчатки. Водитель заявил телеканалу, что им "воспользовались", о взрывчатке он не знал.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин поблагодарил Лукашенко за задержание взрывчатки на границе

Путин поблагодарил Лукашенко за задержание взрывчатки, которую везли в Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней на польско-белорусской границе крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
«
"Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся сегодня вечером. Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, "президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз".
В воскресенье государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. В эфире телеканала "Беларусь 1" позже уточнили, что микроавтобус с молдавскими номерами, который следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Россию, был задержан 2 апреля. Автомобиль был профессионально переварен для сокрытия взрывчатки. Водитель заявил телеканалу, что им "воспользовались", о взрывчатке он не знал.
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Белоруссии задержали крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию
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РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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