Путин подписал закон о удаленной идентификации при открытии счета в банке
Путин подписал закон об удаленной идентификации клиента при открытии счета
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам РФ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента удаленно при открытии ему счета (вклада), соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ предоставляет возможность Банку России установить ЭПР, позволяющий кредитным организациям проводить идентификацию удаленно, то есть без личного присутствия клиента или его представителя. При этом нормативный акт ЦБ об установлении такого режима и его программы должен быть согласован с Росфинмониторингом, ФСБ, Минцифры и Минфином.
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Ранее закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ) требовал личного присутствия физлица или его представителя при открытии банковского счета (вклада). На практике это создавало дополнительные сложности для клиента.
В настоящее время банки активно развивают онлайн-сервисы по предоставлению банковских продуктов и оптимизируют затраты, в том числе сокращая количество точек присутствия. В связи с этим у клиента не всегда есть возможность лично присутствовать при открытии банковского счета (вклада), отмечается в пояснительной записке.
Закон позволяет банкам в рамках ЭПР "апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволяет расширить возможности российских кредитных организаций", сказано там же.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.