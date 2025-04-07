Путин поручил доработать расширение "плоских тарифов" в ДФО
Путин поручил Аэрофлоту и Минтрансу доработать расширение плоских тарифов в ДФО
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского доработать с Минтрансом РФ предложение о расширении программы "плоских" тарифов в регионах Дальнего Востока.
Глава компании на встрече с президентом в Кремле в понедельник отдельно остановился на теме "плоских" тарифов. Он упомянул, что "Аэрофлот" совершает рейсы в пять дальневосточных городов, где есть такие тарифы, - это Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан, а также в четыре города, где "плоских" тарифов нет. Речь идет о Благовещенске, Анадыре, Якутске и Улан-Удэ.
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"Как вы знаете, и к вам, наверное, губернаторы обращались, и ко мне губернаторы обращаются, и жители, безусловно, хотят этого. Поэтому мы бы предложили распространить программу "плоских" тарифов на все девять городов Дальнего Востока", - обратился Александровский к президенту.
Он пояснил, что компания предлагает увеличить минимальное количество доступных мест по "плоскому" тарифу до 1,5 миллиона, распространить программу на девять городов, но при этом допустить возможность использования коммерческих тарифов на этих направлениях, которые составят порядка 20–30%.
"И тогда у вас экономика "бьётся", получается?", - уточнил Путин.
Александровский ответил, что компания всё равно будет продолжать субсидировать "плоский" тариф, и в 2025 году размер этих субсидий увеличится в силу роста определённых затрат.
"Отлично. С Минтрансом доработайте всё", - отреагировал президент.