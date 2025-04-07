https://ria.ru/20250407/putin-2009807682.html
Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота"
Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2025
Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота"
Президент России Владимир Путин назвал хорошими темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота". РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:38:00+03:00
2025-04-07T14:38:00+03:00
2025-04-07T14:39:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009805583_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4350bc6cf15db23aae2c9e9359faefab.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота". Путин в понедельник провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. Глава компании доложил президенту, что по итогам 2024 года количество перевезенных пассажиров группой "Аэрофлот" выросло до 55 миллионов человек. "Плюс 17% - это хороший рост", - отметил Путин, комментируя результаты группы "Аэрофлот".
https://ria.ru/20250404/aeroflot-2009271556.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009805583_267:0:1707:1080_1920x0_80_0_0_c603317533826f0c904b74d5efe2fe4e.jpg
Встреча Путина с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский в ходе встречи в Кремле информировал Президента об итогах работы авиакомпании в 2024 году
Отдельно обсуждались вопросы развития внутреннего туризма, расширение программы плоских тарифов.
2025-04-07T14:38
true
PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, аэрофлот
Экономика, Россия, Владимир Путин, Аэрофлот
Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота"
Путин назвал темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота" хорошими