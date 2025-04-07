Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 07.04.2025 (обновлено: 14:39 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/putin-2009807682.html
Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота"
Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2025
Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота"
Президент России Владимир Путин назвал хорошими темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота". РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:38:00+03:00
2025-04-07T14:39:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009805583_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4350bc6cf15db23aae2c9e9359faefab.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота". Путин в понедельник провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. Глава компании доложил президенту, что по итогам 2024 года количество перевезенных пассажиров группой "Аэрофлот" выросло до 55 миллионов человек. "Плюс 17% - это хороший рост", - отметил Путин, комментируя результаты группы "Аэрофлот".
https://ria.ru/20250404/aeroflot-2009271556.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский в ходе встречи в Кремле информировал Президента об итогах работы авиакомпании в 2024 году Отдельно обсуждались вопросы развития внутреннего туризма, расширение программы плоских тарифов.
2025-04-07T14:38
true
PT1M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009805583_267:0:1707:1080_1920x0_80_0_0_c603317533826f0c904b74d5efe2fe4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, аэрофлот
Экономика, Россия, Владимир Путин, Аэрофлот
Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота"

Путин назвал темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота" хорошими

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота".
Путин в понедельник провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. Глава компании доложил президенту, что по итогам 2024 года количество перевезенных пассажиров группой "Аэрофлот" выросло до 55 миллионов человек.
"Плюс 17% - это хороший рост", - отметил Путин, комментируя результаты группы "Аэрофлот".
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
"Аэрофлот" увеличит на лето частоту полетов в Калининград
4 апреля, 10:38
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала