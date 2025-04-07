https://ria.ru/20250407/putin-2009807682.html

Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота"

Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2025

Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота"

Президент России Владимир Путин назвал хорошими темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота". РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:38:00+03:00

2025-04-07T14:38:00+03:00

2025-04-07T14:39:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

аэрофлот

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота". Путин в понедельник провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. Глава компании доложил президенту, что по итогам 2024 года количество перевезенных пассажиров группой "Аэрофлот" выросло до 55 миллионов человек. "Плюс 17% - это хороший рост", - отметил Путин, комментируя результаты группы "Аэрофлот".

https://ria.ru/20250404/aeroflot-2009271556.html

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Встреча Путина с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский в ходе встречи в Кремле информировал Президента об итогах работы авиакомпании в 2024 году Отдельно обсуждались вопросы развития внутреннего туризма, расширение программы плоских тарифов. 2025-04-07T14:38 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, аэрофлот