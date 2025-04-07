https://ria.ru/20250407/putin-2009756721.html

Путин отметил сплоченность участников "Бессмертного полка"

Путин отметил сплоченность участников "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.04.2025

Путин отметил сплоченность участников "Бессмертного полка"

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне", отметил, что... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:39:00+03:00

2025-04-07T10:39:00+03:00

2025-04-07T10:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002060318_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3d486eeb74502d1beed24e082ca41947.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне", отметил, что сплоченность участников "Бессмертного полка" имеет особое значение, так как сейчас во многих странах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отрадно, что ваш форум стал доброй традицией, и сегодня он вновь объединяет на своей площадке представителей общественных, поисковых, волонтёрских организаций и, конечно, координаторов "Бессмертного полка" из разных городов России и многих зарубежных государств... Такая сплочённость, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе", - говорится в приветствии. Путин отметил, что сотни тысяч людей во всём мире по зову сердца участвуют в масштабных шествиях "Бессмертного полка", а также в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов. Он добавил, что люди искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, кропотливо разыскивают в архивах фотографии и документальные материалы о своих родных и близких. Президент выразил уверенность в том, что в ходе форума участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с организацией общественных мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы. Кроме того, участники мероприятия обменяются накопленным опытом и предложат новые инициативы, направленные на укрепление связей с соотечественниками и международного гуманитарного сотрудничества в целом. "Желаю вам успехов в благородном деле и всего наилучшего", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html

https://ria.ru/20250405/zakharova-2009487796.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне