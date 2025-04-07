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Путин отметил сплоченность участников "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:39 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/putin-2009756721.html
Путин отметил сплоченность участников "Бессмертного полка"
Путин отметил сплоченность участников "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.04.2025
Путин отметил сплоченность участников "Бессмертного полка"
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне", отметил, что... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:39:00+03:00
2025-04-07T10:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне", отметил, что сплоченность участников "Бессмертного полка" имеет особое значение, так как сейчас во многих странах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отрадно, что ваш форум стал доброй традицией, и сегодня он вновь объединяет на своей площадке представителей общественных, поисковых, волонтёрских организаций и, конечно, координаторов "Бессмертного полка" из разных городов России и многих зарубежных государств... Такая сплочённость, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе", - говорится в приветствии. Путин отметил, что сотни тысяч людей во всём мире по зову сердца участвуют в масштабных шествиях "Бессмертного полка", а также в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов. Он добавил, что люди искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, кропотливо разыскивают в архивах фотографии и документальные материалы о своих родных и близких. Президент выразил уверенность в том, что в ходе форума участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с организацией общественных мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы. Кроме того, участники мероприятия обменяются накопленным опытом и предложат новые инициативы, направленные на укрепление связей с соотечественниками и международного гуманитарного сотрудничества в целом. "Желаю вам успехов в благородном деле и всего наилучшего", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html
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россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин отметил сплоченность участников "Бессмертного полка"

Путин: сплоченность участников "Бессмертного полка" имеет особое значение

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПарад московских кадетов на Поклонной горе
Парад московских кадетов на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Парад московских кадетов на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне", отметил, что сплоченность участников "Бессмертного полка" имеет особое значение, так как сейчас во многих странах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Отрадно, что ваш форум стал доброй традицией, и сегодня он вновь объединяет на своей площадке представителей общественных, поисковых, волонтёрских организаций и, конечно, координаторов "Бессмертного полка" из разных городов России и многих зарубежных государств... Такая сплочённость, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что сотни тысяч людей во всём мире по зову сердца участвуют в масштабных шествиях "Бессмертного полка", а также в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов. Он добавил, что люди искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, кропотливо разыскивают в архивах фотографии и документальные материалы о своих родных и близких.
Президент выразил уверенность в том, что в ходе форума участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с организацией общественных мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы. Кроме того, участники мероприятия обменяются накопленным опытом и предложат новые инициативы, направленные на укрепление связей с соотечественниками и международного гуманитарного сотрудничества в целом.
"Желаю вам успехов в благородном деле и всего наилучшего", - добавил Путин.
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