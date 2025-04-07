https://ria.ru/20250407/pushki-2009768574.html

Немцев запугали угрозой войны с Россией, заявил Пушков

Немцев запугали угрозой войны с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 07.04.2025

Немцев запугали угрозой войны с Россией, заявил Пушков

Немецкие политики запугали своих граждан "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны с Россией, при этом именно Германия ведет прокси-войну с РФ через... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:46:00+03:00

2025-04-07T11:46:00+03:00

2025-04-07T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Немецкие политики запугали своих граждан "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны с Россией, при этом именно Германия ведет прокси-войну с РФ через Украину, а не Россия с ФРГ, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "В политическом и медийном поле Украина уже превращена в некую манию, словно военные действия идут на границах Германии. Как заявила в свое время (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, "мы находимся в состоянии войны с Росcией". При этом никто не объясняет немцам, что это Германия ведет опосредованную войну с Россией через Украину (так называемую прокси-войну), а не Россия с Германией", - написал политик. По его словам, немцев уже запугали "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны: они массово скупают товары первой необходимости. Об этом пишет немецкий журнал "Фокус". "Немцев, еще недавно вполне благодушных, превращают в нацию истериков и неврастеников. Такова сила манипуляции общественным сознанием со стороны политиков во главе с (Фридрихом) Мерцем и Бербок, и либеральных СМИ, усиленно готовящих немцев к войне", - отметил Пушков. Как показывает период Гитлера, "именно немцы - среди европейских народов - особенно подвержены предвоенной манипуляции", заключил он.

https://ria.ru/20250407/germaniya-2009727820.html

https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, германия, украина, алексей пушков