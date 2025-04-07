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Немцев запугали угрозой войны с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 07.04.2025
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11:46 07.04.2025 (обновлено: 12:18 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/pushki-2009768574.html
Немцев запугали угрозой войны с Россией, заявил Пушков
Немцев запугали угрозой войны с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 07.04.2025
Немцев запугали угрозой войны с Россией, заявил Пушков
Немецкие политики запугали своих граждан "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны с Россией, при этом именно Германия ведет прокси-войну с РФ через... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:46:00+03:00
2025-04-07T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Немецкие политики запугали своих граждан "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны с Россией, при этом именно Германия ведет прокси-войну с РФ через Украину, а не Россия с ФРГ, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "В политическом и медийном поле Украина уже превращена в некую манию, словно военные действия идут на границах Германии. Как заявила в свое время (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, "мы находимся в состоянии войны с Росcией". При этом никто не объясняет немцам, что это Германия ведет опосредованную войну с Россией через Украину (так называемую прокси-войну), а не Россия с Германией", - написал политик. По его словам, немцев уже запугали "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны: они массово скупают товары первой необходимости. Об этом пишет немецкий журнал "Фокус". "Немцев, еще недавно вполне благодушных, превращают в нацию истериков и неврастеников. Такова сила манипуляции общественным сознанием со стороны политиков во главе с (Фридрихом) Мерцем и Бербок, и либеральных СМИ, усиленно готовящих немцев к войне", - отметил Пушков. Как показывает период Гитлера, "именно немцы - среди европейских народов - особенно подвержены предвоенной манипуляции", заключил он.
https://ria.ru/20250407/germaniya-2009727820.html
https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html
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в мире, россия, германия, украина, алексей пушков
В мире, Россия, Германия, Украина, Алексей Пушков
Немцев запугали угрозой войны с Россией, заявил Пушков

Сенатор Пушков: немцев до потери пульса запугали угрозой войны с Россией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Немецкие политики запугали своих граждан "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны с Россией, при этом именно Германия ведет прокси-войну с РФ через Украину, а не Россия с ФРГ, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"В политическом и медийном поле Украина уже превращена в некую манию, словно военные действия идут на границах Германии. Как заявила в свое время (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, "мы находимся в состоянии войны с Росcией". При этом никто не объясняет немцам, что это Германия ведет опосредованную войну с Россией через Украину (так называемую прокси-войну), а не Россия с Германией", - написал политик.
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По его словам, немцев уже запугали "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны: они массово скупают товары первой необходимости. Об этом пишет немецкий журнал "Фокус".
"Немцев, еще недавно вполне благодушных, превращают в нацию истериков и неврастеников. Такова сила манипуляции общественным сознанием со стороны политиков во главе с (Фридрихом) Мерцем и Бербок, и либеральных СМИ, усиленно готовящих немцев к войне", - отметил Пушков.
Как показывает период Гитлера, "именно немцы - среди европейских народов - особенно подвержены предвоенной манипуляции", заключил он.
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