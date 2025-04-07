Немцев запугали угрозой войны с Россией, заявил Пушков
Сенатор Пушков: немцев до потери пульса запугали угрозой войны с Россией
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Немецкие политики запугали своих граждан "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны с Россией, при этом именно Германия ведет прокси-войну с РФ через Украину, а не Россия с ФРГ, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"В политическом и медийном поле Украина уже превращена в некую манию, словно военные действия идут на границах Германии. Как заявила в свое время (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, "мы находимся в состоянии войны с Росcией". При этом никто не объясняет немцам, что это Германия ведет опосредованную войну с Россией через Украину (так называемую прокси-войну), а не Россия с Германией", - написал политик.
По его словам, немцев уже запугали "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны: они массово скупают товары первой необходимости. Об этом пишет немецкий журнал "Фокус".
"Немцев, еще недавно вполне благодушных, превращают в нацию истериков и неврастеников. Такова сила манипуляции общественным сознанием со стороны политиков во главе с (Фридрихом) Мерцем и Бербок, и либеральных СМИ, усиленно готовящих немцев к войне", - отметил Пушков.
Как показывает период Гитлера, "именно немцы - среди европейских народов - особенно подвержены предвоенной манипуляции", заключил он.
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