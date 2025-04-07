https://ria.ru/20250407/pushilin-2009909026.html

В ДНР при атаках ВСУ пострадали четыре человека

В ДНР при атаках ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 07.04.2025

В ДНР при атаках ВСУ пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя, в том числе пожилая женщина, получили ранения различной степени тяжести при вооруженной агрессии со стороны ВСУ в понедельник, сообщил... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:31:00+03:00

2025-04-07T21:31:00+03:00

2025-04-07T21:38:00+03:00

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя, в том числе пожилая женщина, получили ранения различной степени тяжести при вооруженной агрессии со стороны ВСУ в понедельник, сообщил глава республики Денис Пушилин."Четыре мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.По его данным, в центре Горловки из-за атаки беспилотников ВСУ на автомобили пострадали два человека. Кроме того, в Новогродовке Красноармейского муниципального округа и в Курахово в результате сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА ВСУ пострадали еще два мирных жителя, в числе которых пожилая женщина 1947 года рождения.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, уточнил глава региона.По его словам, также повреждения получили два автомобиля."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.

https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html

донецкая народная республика

украина

горловка

новогродовка

курахово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, горловка, новогродовка, курахово, денис пушилин