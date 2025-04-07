https://ria.ru/20250407/pushilin-2009909026.html
В ДНР при атаках ВСУ пострадали четыре человека
В ДНР при атаках ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 07.04.2025
В ДНР при атаках ВСУ пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя, в том числе пожилая женщина, получили ранения различной степени тяжести при вооруженной агрессии со стороны ВСУ в понедельник, сообщил... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:31:00+03:00
2025-04-07T21:31:00+03:00
2025-04-07T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
горловка
новогродовка
курахово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя, в том числе пожилая женщина, получили ранения различной степени тяжести при вооруженной агрессии со стороны ВСУ в понедельник, сообщил глава республики Денис Пушилин."Четыре мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.По его данным, в центре Горловки из-за атаки беспилотников ВСУ на автомобили пострадали два человека. Кроме того, в Новогродовке Красноармейского муниципального округа и в Курахово в результате сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА ВСУ пострадали еще два мирных жителя, в числе которых пожилая женщина 1947 года рождения.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, уточнил глава региона.По его словам, также повреждения получили два автомобиля."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.
https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html
донецкая народная республика
украина
горловка
новогродовка
курахово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, горловка, новогродовка, курахово, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Горловка, Новогродовка, Курахово, Денис Пушилин
В ДНР при атаках ВСУ пострадали четыре человека
Пушилин: 4 человека, включая пожилую женщину, пострадали в ДНР при атаках ВСУ