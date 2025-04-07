https://ria.ru/20250407/prostitutsiya-2009765568.html

Появились кадры задержания банды, похищавшей женщин для проституции

Появились кадры задержания банды, похищавшей женщин для проституции - РИА Новости, 07.04.2025

Появились кадры задержания банды, похищавшей женщин для проституции

Красноярец создал банду, участники которой похищали одиноких женщин, а также несовершеннолетних девушек, отбирали документы и заставляли заниматься... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:32:00+03:00

2025-04-07T11:32:00+03:00

2025-04-07T11:40:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мурманске

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КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Красноярец создал банду, участники которой похищали одиноких женщин, а также несовершеннолетних девушек, отбирали документы и заставляли заниматься проституцией, РИА Новости публикует видео задержания. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что банду сформировал красноярский авторитет Сергей Иванов по прозвищу Иванчик. При задержании на квартире, где держали часть девушек, было обнаружено оружие. Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входило около 40 человек, имело высокую степень организованности. Для вовлечения в занятие проституцией участники преступного сообщества подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, забирали у них документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно. Как уточняют в ведомстве, организатор и 11 участников преступного сообщества задержаны.

https://ria.ru/20250205/bordel-1997447925.html

красноярский край

россия

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание участников банды, которые похищали женщин и заставляли заниматься проституцией Красноярец создал банду, участники которой похищали одиноких женщин, а также несовершеннолетних девушек, отбирали документы и заставляли заниматься проституцией.В ГСУСК по региону сообщили, что организатор преступного сообщества и 11 его участников задержаны, возбуждено уголовное дело. Видео задержания участников банды публикует РИА Новости. По данным ГСУСК, организатор этой банды – 36-летний мужчина – разработал ее структуру, состоящую из подразделений, в которую входили охранники, операторы, водители, главный бухгалтер. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно 2025-04-07T11:32 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске