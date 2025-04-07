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Появились кадры задержания банды, похищавшей женщин для проституции - РИА Новости, 07.04.2025
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11:32 07.04.2025 (обновлено: 11:40 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/prostitutsiya-2009765568.html
Появились кадры задержания банды, похищавшей женщин для проституции
Появились кадры задержания банды, похищавшей женщин для проституции - РИА Новости, 07.04.2025
Появились кадры задержания банды, похищавшей женщин для проституции
Красноярец создал банду, участники которой похищали одиноких женщин, а также несовершеннолетних девушек, отбирали документы и заставляли заниматься... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:32:00+03:00
2025-04-07T11:40:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
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КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Красноярец создал банду, участники которой похищали одиноких женщин, а также несовершеннолетних девушек, отбирали документы и заставляли заниматься проституцией, РИА Новости публикует видео задержания. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что банду сформировал красноярский авторитет Сергей Иванов по прозвищу Иванчик. При задержании на квартире, где держали часть девушек, было обнаружено оружие. Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входило около 40 человек, имело высокую степень организованности. Для вовлечения в занятие проституцией участники преступного сообщества подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, забирали у них документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно. Как уточняют в ведомстве, организатор и 11 участников преступного сообщества задержаны.
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красноярский край
россия
новосибирская область
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Задержание участников банды, которые похищали женщин и заставляли заниматься проституцией
Красноярец создал банду, участники которой похищали одиноких женщин, а также несовершеннолетних девушек, отбирали документы и заставляли заниматься проституцией.В ГСУСК по региону сообщили, что организатор преступного сообщества и 11 его участников задержаны, возбуждено уголовное дело. Видео задержания участников банды публикует РИА Новости. По данным ГСУСК, организатор этой банды – 36-летний мужчина – разработал ее структуру, состоящую из подразделений, в которую входили охранники, операторы, водители, главный бухгалтер. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно
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происшествия, красноярский край, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске
Происшествия, Красноярский край, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске
Появились кадры задержания банды, похищавшей женщин для проституции

Появились кадры задержания банды, похищавшей женщин в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Красноярец создал банду, участники которой похищали одиноких женщин, а также несовершеннолетних девушек, отбирали документы и заставляли заниматься проституцией, РИА Новости публикует видео задержания.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что банду сформировал красноярский авторитет Сергей Иванов по прозвищу Иванчик. При задержании на квартире, где держали часть девушек, было обнаружено оружие.
Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входило около 40 человек, имело высокую степень организованности.
Для вовлечения в занятие проституцией участники преступного сообщества подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, забирали у них документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно. Как уточняют в ведомстве, организатор и 11 участников преступного сообщества задержаны.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Мурманске
 
 
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